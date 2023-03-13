تارت الليمون

القاهرة - بوابة الوسط

تارت الليمون من الحلويات التي تتميز بمذاقها الشهي ويمكن تحضيرها في المناسبات فهي تكفي للجميع، ونكهة الليمون الغنية تجعل مذاق التارت لا يقاوم.. تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

لتحضير صوص الليمون:

كوب ماء.

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

⅓ كوب سكر.

رشة ملح.

بيضة.

ملوّن طعام أصفر.

3 ملاعق كبيرة كورن فلاور.

2 ملعقة كبيرة زبدة.