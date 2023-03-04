حساء الفريك والشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

الفريك من الحبوب الشهية الخفيفة والمغذية، ونقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها كحساء في خطوات سهلة وسريعة.. تعرفي إليها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي على مائدتك، وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

2 ملعقة كبيرة فريك.

2 ملعقة كبيرة زبد.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة كبيرة شوفان.

2 كوب مرق دجاج أو لحم.

مكعب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة كمون.

رشة بابريكا حلوة.

ملعقة صغيرة صلصة.