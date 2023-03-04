  • Alwasat News
Atwasat

حساء الفريك والشوفان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 01:47 مساء
حساء الفريك والشوفان
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء صحي من الفريك والشوفان (الإنترنت)
alwasat radio

الفريك من الحبوب الشهية الخفيفة والمغذية، ونقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها كحساء في خطوات سهلة وسريعة.. تعرفي إليها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي على مائدتك، وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
2 ملعقة كبيرة فريك.
2 ملعقة كبيرة زبد.
بصلة متوسطة مفرومة ناعم.
نصف ملعقة كبيرة شوفان.
2 كوب مرق دجاج أو لحم.
مكعب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
رشة كمون.
رشة بابريكا حلوة.
ملعقة صغيرة صلصة.

طريقة التحضير
- ينقع الفريك في ماء لمدة ساعتين على الأقل.
- في وعاء عميق يذاب الزبد على نار متوسطة، ويضاف البصل مع التقليب لمدة دقيقتين.
- يصفى الفريك جيدا، ويضاف للبصل مع التقليب لمدة دقيقة.
- يضاف الشوفان، والفلفل الأسود، والكاري، والكمون والبابريكا للبصل والفريك، ويستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.
- يضاف المرق، ومكعب المرق الجاهز، والصلصة للشوفان مع التقليب، ويضاف الملح حسب الرغبة.
- تترك الشوربة على نار هادئة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بروفيترول فراولة قليل السعرات
بروفيترول فراولة قليل السعرات
كيكة الجزر بالكريمة والمكسرات
كيكة الجزر بالكريمة والمكسرات
تورلي خضروات
تورلي خضروات
فتة لحم مصرية
فتة لحم مصرية
مقلوبة دجاج وباذنجان
مقلوبة دجاج وباذنجان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيتزا يوم الحب
بيتزا يوم الحب...
بسبوسة بالبرتقال
بسبوسة بالبرتقال...
كفتة بعجين
كفتة بعجين...
دجاج مسحب في القدر
دجاج مسحب في القدر...
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر...
المزيد
حساء الفريك والشوفان
حساء الفريك والشوفان...
بقلاوة الفستق التركية
بقلاوة الفستق التركية...
الجريش باللحم
الجريش باللحم...
مقلوبة دجاج وباذنجان
مقلوبة دجاج وباذنجان...
فتة لحم مصرية
فتة لحم مصرية...
المزيد