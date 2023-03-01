فتة لحم مصرية

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر المطبخ المصري بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نُـقدِّم إليكِ طريقة تحضير فتة اللحم بالصلصة والثوم، وأعدي الفتة في مطبخكِ لتستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك على مائدة رمضان، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو لحمة بتلو مسلوقة.

3 أكواب أرز أبيض.

4 أرغفة خبز بلدي مقطع.

2 كوب عصير طماطم.

نصف كوب شوربة لحمة.

2 حبة بصل مفروم.

2 معلقة كبيرة ثوم مفروم.

4 فصوص ثوم مقطع.

2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

2 معلقة كبيرة خل.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

رشة سكر.

سمن