فتة لحم مصرية...

يشتهر المطبخ المصري بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نُـقدِّم إليكِ طريقة تحضير فتة اللحم بالصلصة والثوم، وأعدي الفتة في مطبخكِ لتستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك على مائدة رمضان، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو لحمة بتلو مسلوقة.
3 أكواب أرز أبيض.
4 أرغفة خبز بلدي مقطع.
2 كوب عصير طماطم.
نصف كوب شوربة لحمة.
2 حبة بصل مفروم.
2 معلقة كبيرة ثوم مفروم.
4 فصوص ثوم مقطع.
2 معلقة كبيرة صلصة طماطم.
2 معلقة كبيرة خل.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات.
رشة سكر.
سمن
طريقة التحضير
- يوضع الخبز في صينية، ويدخل فرنًا مسخنًا مسبقًا حتى يتحمص ثم يخرج من الفرن، ويضاف إليه الثوم وزيت الزيتون، ويقلب جيدًا، ثم يترك جانبًا دون تغطية.
- يوضع السمن في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل والثوم، ويقلب حتى يذبل ويضاف الخل وعصير الطماطم والصلصة، وتقلب جيدًا.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات والسكر.
- يترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة وحتى يتسبك.
- تضاف الشوربة إلى الخبز، ويقلب جيدًا ويوضع الخبز في الطبق، ويوضع فوقه الأرز، ثم ترص قطع اللحمة.
- توزع الصلصة على الوجه، ويصبح طبقكِ جاهزًا للتقديم.
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