تورلي خضروات...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير تورلي الخضروات الشهي والمغذي وأعديه في مطبخك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
بسلة
بصل
طماطم
جزر
كرفس
كرات
بطاطا
باذنجان
كوسة
زيت عباد الشمس
ثوم
زعتر
ماء
فلفل
كزبرة خضراء
معجون طماطم
دقيق
طريقة التحضير
- افرمي البصل والثوم والكرفس والكرات في الكبة مع الجزر وضعي خليط البصل والثوم والمفرومين على النار في زيت.
- قطعي الباذنجان مكعبات وحمريه في الزيت وافرمي الطماطم مع الفلفل ومعجون الطماطم وماء وتضاف إلى البوكيه جارنيه وزعتر وكزبرة.
- قطعي البطاطا والكوسة وضعيهما في الزيت مع البصل والثوم وعليها معجون الطماطم وضيفي ماءً حتى ينضج.
- ثم ضعي المكونات كلها في بايركس الفرن مع البسلة مع إضافة القليل من الماء ويدخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
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