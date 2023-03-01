تورلي خضروات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير تورلي الخضروات الشهي والمغذي وأعديه في مطبخك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بسلة

بصل

طماطم

جزر

كرفس

كرات

بطاطا

باذنجان

كوسة

زيت عباد الشمس

ثوم

زعتر

ماء

فلفل

كزبرة خضراء

معجون طماطم

دقيق