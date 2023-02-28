كيكة الجزر بالكريمة والمكسرات...

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الجزر الشهية والمغذية مع المكسرات والكريمة، تعرفي إلى الطريقة معنا، وفقًا لموقع «هناكل».
المكونات
4 بيضات
كوب وربع زيت نباتي
كوبان سكر أبيض
ملعقة صغيرة فانيليا
كوبا دقيق
ملعقتان صغيرتان بيكنغ صودا
ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقتان صغيرتان قرفة
3 أكواب جزر مبشور
كوب عين جمل مجروش.
لعمل الكريمة:
1/2 كوب زبد ناعم
230 جراما جبنة كيري أو فيلادلفيا
4 أكواب سكر بودرة
رشة فانيليا
كوب عين جمل.
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية وتدهن صينية فرن بالسمنة أو الزيت وترش بالدقيق.
- في وعاء عميق، يضرب البيض والكيري والفانيليا جيدًا بالمضرب الكهربائي.
- يضاف الدقيق والبيكنغ صودا والبيكنغ باودر والملح والقرفة ويخلط العجين جيدًا ثم يضاف الجزر والعين جمل المجروش ويقلب العجين.
- يصب العجين في الصينية ويترك في الفرن السابق تسخينة 40-50 دقيقة.
- تترك لتبرد 10 دقائق ثم تقلب على صينية مسطحة.
- لعمل الكريمة: يخلط الزبد مع الجبنة والسكر البودرة والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسًا وكريميًا.
- تقسم الكيكة من المنتصف وتدهن طبقة من الكريمة على السطح الداخلي للكيكة وتعاد ثم تدهن سطحها بالكريمة ويرش عين الجمل على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
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