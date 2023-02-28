كيكة الجزر بالكريمة والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الجزر الشهية والمغذية مع المكسرات والكريمة، تعرفي إلى الطريقة معنا، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

4 بيضات

كوب وربع زيت نباتي

كوبان سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا

كوبا دقيق

ملعقتان صغيرتان بيكنغ صودا

ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان صغيرتان قرفة

3 أكواب جزر مبشور

كوب عين جمل مجروش.

لعمل الكريمة:

1/2 كوب زبد ناعم

230 جراما جبنة كيري أو فيلادلفيا

4 أكواب سكر بودرة

رشة فانيليا

كوب عين جمل.