بروفيترول فراولة قليل السعرات

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى البروفيترول بالفراولة بسعرات حرارية قليلة تساعدكِ في الحفاظ على حميتكِ، تعلميها معنا وفقًا لموقع «النهار».

المكونات

ملعقة كبيرة من مُحلٍّ صناعي خالٍ من السعرات الحرارية.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوب من عصير البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.

1.5 كوب من الفراولة الطازجة المقطعة.

6 قطع من فطائر البروفيترول (يمكن شراؤها جاهزة).