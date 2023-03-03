بروفيترول فراولة قليل السعرات

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى البروفيترول بالفراولة بسعرات حرارية قليلة تساعدكِ في الحفاظ على حميتكِ، تعلميها معنا وفقًا لموقع «النهار».
المكونات
ملعقة كبيرة من مُحلٍّ صناعي خالٍ من السعرات الحرارية.
ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
كوب من عصير البرتقال.
ربع ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.
1.5 كوب من الفراولة الطازجة المقطعة.
6 قطع من فطائر البروفيترول (يمكن شراؤها جاهزة).
طريقة التحضير
- نمزج المُحلي الصناعي ونشا الذرة في قدر صغير ثم نضيف عصير البرتقال مع التحريك.
- نضع المزيج على النار حتى يبلغ درجة الغليان؛ ثم ندعه على النار ونحرّكه باستمرار لمدة دقيقة أو حتى يصبح الخليط سميكًا ثم نزيله عن النار، ونضيف مستخلص الفانيليا مع التحريك. ندعه ليبرد تمامًا.
- نخلط مزيج عصير البرتقال مع الكريز في وعاء؛ ونحركه ثم نغطيه ونضعه في البراد لمدة 30 دقيقة، ثم نحضر فطائر البروفيترول ونضع الفراولة ثم جزءًا من الصلصة ونغطي بإحدى الفطائر من أعلى ثم نسكب الصلصة فوق الفطائر وتصبح جاهزة للتقديم.
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