حضري حساء التريليا...

يعد حساء التريليا من أجود أنواع الحساء السمكي، بسبب لحم التريليا الدسم الفاخر، خصوصا خلال أوائل شهور السنة الميلادية، فهي التي تسبق موعد تفريغها لبيضها.
اليوم نقدم لك طريقة تحضير حساء التريليا في دقائق، وفقا لوصفة «أشهر_وصفات طهي أسماك المتوسط».
المقادير:
ثلث كوب زيت نباتي (يفضل لهذا الحساء زيت الذرة)
بصلة مبشورة
أربع حبات طماطم معصورة (يفضل أن تكون مقشورة)
8 سمكات تريليا متوسطة الحجم
فلفل أكحل
ملح
نصف ملعقة بزار
مسحوق الفلفل الأحمر (اختياري)
عرقان كرافس
أربعة فصوص ثوم
قرن فلفل أحمر حار
عصير ليمون
الطريقة والخطوات
تنقع الأسماك في عصير ليمونة، مع قليل من خل العنب الأبيض وفصين ثوم وقليل من الملح.
تبشر البصلة وتحمر في الزيت مع قرن الفلفل، ثم تضاف كمية الطماطم المعصور، والبزار والفلفل الأكحل وكوبان من مرقة السمك.
بعد أن يغلي القدر تضاف الأسماك مع السائل المنقوعة فيه.
يضاف ثالث كوب مرقة ويترك القدر على نار هادئة لمدة عشر دقائق، عندها يرفع السمك، ويضاف كوب المرقة الرابع، مع قبضة دشيشة أو برغل، ويتواصل الطهر لمدة عشر دقائق.
ويعاد اللحم، بعد أن يُنقى من العظام، إلى الحساء، ويتوصل الطهي لمدة عشر دقائق، أو حتى ينضج السمك.
البهارات تضاف مع الكوب الثالث حسب الرغبة.. وصحتين.
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