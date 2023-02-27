حضري حساء التريليا

القاهرة - بوابة الوسط

يعد حساء التريليا من أجود أنواع الحساء السمكي، بسبب لحم التريليا الدسم الفاخر، خصوصا خلال أوائل شهور السنة الميلادية، فهي التي تسبق موعد تفريغها لبيضها.

اليوم نقدم لك طريقة تحضير حساء التريليا في دقائق، وفقا لوصفة «أشهر_وصفات طهي أسماك المتوسط».

المقادير:

ثلث كوب زيت نباتي (يفضل لهذا الحساء زيت الذرة)

بصلة مبشورة

أربع حبات طماطم معصورة (يفضل أن تكون مقشورة)

8 سمكات تريليا متوسطة الحجم

فلفل أكحل

ملح

نصف ملعقة بزار

مسحوق الفلفل الأحمر (اختياري)

عرقان كرافس

أربعة فصوص ثوم

قرن فلفل أحمر حار

عصير ليمون