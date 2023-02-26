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دجاج مسحب في القدر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 04:03 مساء
دجاج مسحب في القدر
الدجاج المسحب في قدر الضغط وصفة مميزة من المطبخ السوري (الإنترنت)
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الدجاج المسحب في قدر الضغط وصفة مميزة لذيذة وشهية جدا من المطبخ السوري، لكن بطريقة سهلة وسريعة من خلال استخدام قدر الضغط في تسوية الدجاج مع الخضار ثم تحميره.

تعلمي الطريقة معنا وأعدديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
دجاجة كاملة بوزن 1.5 كيلوغرام
2 كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة
2 حبة بطاطا متوسطة مقشرة ومقطعة مكعبات
حبة متوسطة بصل مقطعة أربع قطع
¼ كوب: عصير الليمون - زيت نباتي أو زيت زيتون حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة رب البندورة
ملعقة كبيرة دبس الفليفلة الحمراء
ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بهارات الدجاج - هيل حب

طريقة التحضير
- نضع الماء في قدر الضغط ونضيف رب البندورة ودبس الفليفلة وعصير الليمون والزيت النباتي والملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج والهيل الحب، نخلط جيدا ثم نضيف الدجاج بعد قطعه من الوسط وفرده داخل القدر، ونضيف البصل والبطاطا ويمكن إضافة أي نوع من الخضار حسب الرغبة، نقلب جيدا ثم نحكم إغلاق الغطاء.
- نضع قدر الضغط على نار متوسطة وننتظر لمدة 30 دقيقة بعد سماع صوت الصافرة من القدر.
- بعد انقضاء الوقت المحدد نرفع القدر عن النار وننتظر قليلا حتى يهدأ ويتكثف البخار لكي نتمكن من فتح الغطاء بشكل آمن ثم نسكب في جاط بايركس أو صينية فرن وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يتحمر الدجاج نخرجه من الفرن ويصبح جاهزا للتقديم.

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