دجاج مسحب في القدر

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج المسحب في قدر الضغط وصفة مميزة لذيذة وشهية جدا من المطبخ السوري، لكن بطريقة سهلة وسريعة من خلال استخدام قدر الضغط في تسوية الدجاج مع الخضار ثم تحميره.

تعلمي الطريقة معنا وأعدديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

دجاجة كاملة بوزن 1.5 كيلوغرام

2 كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة

2 حبة بطاطا متوسطة مقشرة ومقطعة مكعبات

حبة متوسطة بصل مقطعة أربع قطع

¼ كوب: عصير الليمون - زيت نباتي أو زيت زيتون حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة رب البندورة

ملعقة كبيرة دبس الفليفلة الحمراء

ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بهارات الدجاج - هيل حب