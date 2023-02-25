كيك العسل والليمون

القاهرة - بوابة الوسط

قدمي لأطفالك على الفطور «كيك» مختلفا وخفيفا ومغذيا من صنع يديكِ بمكونات غير مكلفة، وهي كعكة العسل مع الليمون، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا، وفقا لموقع «الوصفة»..

المكونات

أربع بيضات

اثنان كوب دقيق

كوب وربع عسل

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

رشة ملح

ربع ملعقة صغيرة خل

بشر قشر ليمون

قليل من عصير الليمون

كوب زيت ذرة

كوب حليب ساخن.