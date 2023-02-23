ورق العنب باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر ورق العنب من الأكلات المعروفة بشكل كبير بين الناس، وهو من الأطباق التي تقدم كطبق رئيسي أو جانبي، وتختلف طريقة إعداده باختلاف الحشوة، واختلاف النكهة، حيث إنه من الممكن أن يحضر ورق العنب بالأرز والخضار، أو يحضر باللحم المفروم والأرز والخضار، إلى جانب إمكانية إضافة قطع اللحم، والدجاج معه. ونقدم لك طريقة عمل ورق العنب باللحم، وفق موقع «موضوع».

المكونات

كيلوغرام من ورق العنب

كيلوغرام من لحم رقبة الخروف

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

كوبان من الأرز البسمتي

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السمنة

نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون

عودان من القرفة

أربع ورقات من الغار

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.