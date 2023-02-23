  • Alwasat News
Atwasat

ورق العنب باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 03:30 مساء
ورق العنب باللحم
ورق العنب باللحم (الإنترنت)
alwasat radio

يعتبر ورق العنب من الأكلات المعروفة بشكل كبير بين الناس، وهو من الأطباق التي تقدم كطبق رئيسي أو جانبي، وتختلف طريقة إعداده باختلاف الحشوة، واختلاف النكهة، حيث إنه من الممكن أن يحضر ورق العنب بالأرز والخضار، أو يحضر باللحم المفروم والأرز والخضار، إلى جانب إمكانية إضافة قطع اللحم، والدجاج معه. ونقدم لك طريقة عمل ورق العنب باللحم، وفق موقع «موضوع».

المكونات
كيلوغرام من ورق العنب
كيلوغرام من لحم رقبة الخروف
نصف كيلوغرام من اللحم المفروم
كوبان من الأرز البسمتي
ربع ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة كبيرة من السمنة
نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون
عودان من القرفة
أربع ورقات من الغار
نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

طريقة التحضير
نسلق في وعاء عميق على نار متوسطة لحم رقبة الخروف حتى تغلي، ثم نزيل الزفرة عنها، ثم نضيف الهال، وعيدان القرفة، وورق الغار.
نترك اللحم على النار مدة ساعة تقريبا حتى ينضج. نخلط في وعاء واسع الملح، وبهارات اللحم، والسمنة، واللحم المفروم، والأرز المغسول جيدا.
نفرد ورق العنب على سطح صلب، ثم نضع كمية قليلة من الحشوة في طرفها، ثم نلفها على شكل رول مع إغلاق الأطراف جيدا.
نكرر الخطوة السابقة حتى تنفد كمية الورق، والحشوة. نرتب في قدر واسع قطع لحمة الرقبة المسلوقة، ثم ترتب ورق العنب المحشو، ثم نضيف مرق اللحم، ثم نضيف الملح.
نترك القدر على نار عالية حتى يغلي، ثم نخفف النار، ونتركها لمدة ساعة على الأقل حتّى ينضج ورق العنب تماما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتعاون في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتعاون في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة المدينة والخمس في «دورينا» «مسجلة»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا»
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا

محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو

المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

مدرب برشلونة: عودة ميسي تعتمد عليه وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي أميركي

«طالبان» تطالب واشنطن بإعادة أصول أفغانية بمليارات الدولارات بعد حكم قضائي ...
أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع

أسعار الحبوب تعود إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا بعد عام من النزاع
شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة

شاهد.. «هذا المساء» يحاور الشريف الوافي عن أبرز المستجدات وإفادة باتيلي المرتقبة
رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور

رئيسا دولتين «توسطا» لإطلاق عبدالله منصور
محامي اتحاد الكرة لـ«بوابة الوسط»: وقف حكم محكمة جنوب طرابلس لصالح الشلماني

محامي اتحاد الكرة لـ«بوابة الوسط»: وقف حكم محكمة جنوب طرابلس لصالح الشلماني
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر
كفتة بعجين
كفتة بعجين
كريب سبانخ ومشروم وبشاميل
كريب سبانخ ومشروم وبشاميل
بسبوسة بالبرتقال
بسبوسة بالبرتقال
الشاكرية باللحم
الشاكرية باللحم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيتزا يوم الحب
بيتزا يوم الحب...
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني...
حضري البوريتو بالدجاج
حضري البوريتو بالدجاج...
معكرونة بصوص الشوفان
معكرونة بصوص الشوفان...
سويسرول التفاح بالقرفة
سويسرول التفاح بالقرفة...
المزيد
ورق العنب باللحم
ورق العنب باللحم...
سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون
سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون...
كوسا بحشوة الجبن والجزر
كوسا بحشوة الجبن والجزر...
الشاكرية باللحم
الشاكرية باللحم...
بسبوسة بالبرتقال
بسبوسة بالبرتقال...
المزيد