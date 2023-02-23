يعتبر ورق العنب من الأكلات المعروفة بشكل كبير بين الناس، وهو من الأطباق التي تقدم كطبق رئيسي أو جانبي، وتختلف طريقة إعداده باختلاف الحشوة، واختلاف النكهة، حيث إنه من الممكن أن يحضر ورق العنب بالأرز والخضار، أو يحضر باللحم المفروم والأرز والخضار، إلى جانب إمكانية إضافة قطع اللحم، والدجاج معه. ونقدم لك طريقة عمل ورق العنب باللحم، وفق موقع «موضوع».
المكونات
كيلوغرام من ورق العنب
كيلوغرام من لحم رقبة الخروف
نصف كيلوغرام من اللحم المفروم
كوبان من الأرز البسمتي
ربع ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة كبيرة من السمنة
نصف ملعقة صغيرة من الهال المطحون
عودان من القرفة
أربع ورقات من الغار
نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
طريقة التحضير
نسلق في وعاء عميق على نار متوسطة لحم رقبة الخروف حتى تغلي، ثم نزيل الزفرة عنها، ثم نضيف الهال، وعيدان القرفة، وورق الغار.
نترك اللحم على النار مدة ساعة تقريبا حتى ينضج. نخلط في وعاء واسع الملح، وبهارات اللحم، والسمنة، واللحم المفروم، والأرز المغسول جيدا.
نفرد ورق العنب على سطح صلب، ثم نضع كمية قليلة من الحشوة في طرفها، ثم نلفها على شكل رول مع إغلاق الأطراف جيدا.
نكرر الخطوة السابقة حتى تنفد كمية الورق، والحشوة. نرتب في قدر واسع قطع لحمة الرقبة المسلوقة، ثم ترتب ورق العنب المحشو، ثم نضيف مرق اللحم، ثم نضيف الملح.
نترك القدر على نار عالية حتى يغلي، ثم نخفف النار، ونتركها لمدة ساعة على الأقل حتّى ينضج ورق العنب تماما.
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