سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك اليوم نوعا من المقبلات وهو حمص بالطحينة وزيت الزيتون، يمكن تقديمه مع الخبز المحمص واللحم المشوي تعلمي الطريقة معنا لإعدادها بنفسك، وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوب مسلوق ومصفى حمص

ربع كوب طحينية

2 ملعقة كبيرة ماء

2 ملعقة عصير الليمون

فصان ثوم

ملح نصف ملعقة صغيرة

الكمون ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

زيت الزيتون3 ملاعق كبيرة (للتزيين)