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سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 05:00 مساء
سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون
طريقة تحضير سلطة الحمص الشهية في دقائق معدودة (الإنترنت)
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نقدم إليك اليوم نوعا من المقبلات وهو حمص بالطحينة وزيت الزيتون، يمكن تقديمه مع الخبز المحمص واللحم المشوي تعلمي الطريقة معنا لإعدادها بنفسك، وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
كوب مسلوق ومصفى حمص
ربع كوب طحينية
2 ملعقة كبيرة ماء
2 ملعقة عصير الليمون
فصان ثوم
ملح نصف ملعقة صغيرة
الكمون ربع ملعقة صغيرة (مطحون)
زيت الزيتون3 ملاعق كبيرة (للتزيين)

طريقة التحضير
- ضعي الحمص والماء والطحينية والثوم وعصير الليمون والملح في محضرة الطعام، ثم اهرسي المزيج حتى يصبح ناعما.
- ضعي الحمص في طبق مناسب ورشي الكمون على وجه الطبق وزيت الزيتون.

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