كوسا بحشوة الجبن والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الكوسا بالجبن لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 ملاعق صغيرة معدنوس طازج

5 ملاعق صغيرة نعناع أخضر مفروم

3 فصوص ثوم مهروسة

كوب جبنة فيتا

ملعقة كبيرة سمن

عدد فلفل أخضر حلو مقطع صغير

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة

نصف كيلو كوسا

نصف كوب جزر مبشور

نصف كوب كريمة لباني

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة