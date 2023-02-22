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الشاكرية باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 01:15 مساء
الشاكرية باللحم
الشاكرية باللحم (الإنترنت)
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نقدم لك طريقة عمل الشاكرية باللحم من المطبخ الشامي، وفق موقع «موضوع».

المكونات
نصف كيلوغرام من اللحم البقري المقطع إلى مكعبات
بصلة مُقطّعة إلى أرباع
قطعة من أوراق الغار
ثلاث قطع من المستكة
ثلاث حبات من الهيل
نصف ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
كيلوغرام من لبن الزبادي
ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة
ثلث كوب من الماء
بيضة
فصّان من الثوم المهروس
ملعقة صغيرة من النعناع المفروم.

طريقة التحضير
يوضع ثلاثة أكواب من الماء في قدر، ورفعه على درجة حرارة متوسطة، ثم إضافة اللحم وتركه على النار إلى أن يغلي.
إزالة الزبد المتكون على السطح، ثم إضافة البصل، وورق الغار، والمستكة والهيل.
تتبيل الخليط بالملح والفلفل الأسود وترك القدر على النار حتى ينضج اللحم تماما.
وضع لبن الزبادي في وعاء عميق. وإذابة النشا في ثلث كوب من الماء، ثم إضافة المزيج إلى لبن الزبادي. إضافة البيض إلى الخليط مع التحريك جيدا حتى تتجانس المكوّنات.
تصفية خليط اللبن باستخدام مصفاة ناعمة حتى يصبح الخليط أملسا، ثمّ وضع الخليط على درجة حرارة متوسطة، مع الاستمرار في التقليب دون توقف حتى يثخن الخليط.
إضافة القليل من مرق اللحم إلى خليط اللبن، مع مراعاة عدم تخفيفه.
إضافة اللحم إلى اللبن. وسكب الشاكرية في طبق تقديم مناسب.
تحمير الثوم في مقلاة صغيرة مع السمن أو الزبدة، ثمّ إضافة النعناع، وصب الخليط فوق الطبق وتقديمه مباشرة بجانب الأرز الأبيض.

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