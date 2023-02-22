الشاكرية باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة عمل الشاكرية باللحم من المطبخ الشامي، وفق موقع «موضوع».

المكونات

نصف كيلوغرام من اللحم البقري المقطع إلى مكعبات

بصلة مُقطّعة إلى أرباع

قطعة من أوراق الغار

ثلاث قطع من المستكة

ثلاث حبات من الهيل

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كيلوغرام من لبن الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة

ثلث كوب من الماء

بيضة

فصّان من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من النعناع المفروم.