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بسبوسة بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 04:00 مساء
بسبوسة بالبرتقال
طريقة تحضير حلوى البسبوسة الشهية بشراب البرتقال (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة مختلفة وشهية لتحضير حلوى البسبوسة عن طريق إضافة شراب البرتقال تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان من السكر.
كوب زيت.
كوب حليب.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
كوبان من السميد ناعم.
أربع بيضات.
مكونات شراب البرتقال:
كوب عصير برتقال.
كوب ماء.
كوب سكر.

طريقة التحضير
- قومي بخلط البيض والسكر والحليب والزيت والبيكنغ باودر جيدا في وعاء مناسب أضيفي عليها السميد واعجني جيدا.
- أحضري صينية مناسبة الحجم مدهونة بقليل من الزيت والدقيق اسكبي خليط العجين في الصينية وقومي بإدخالها الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة متوسطة.

لتحضير شراب البرتقال
- أحضري إناء مناسب الحجم وضعي به كوب الماء والسكر وارفعيه على النار واستمري في التقليب، حتى يتماسك قوام المزيج.
- أضيفي إلى المزيج عصير البرتقال وقلبي جيدا حتى تختلط المكونات وتغلي.
- بعد خروج صينية البسبوسة من الفرن يُسكَب عليها شراب البرتقال وتزين بالمكسرات المحببة وتُقدم.

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