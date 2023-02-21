بسبوسة بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة مختلفة وشهية لتحضير حلوى البسبوسة عن طريق إضافة شراب البرتقال تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوبان من السكر.

كوب زيت.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

كوبان من السميد ناعم.

أربع بيضات.

مكونات شراب البرتقال:

كوب عصير برتقال.

كوب ماء.

كوب سكر.

طريقة التحضير

- قومي بخلط البيض والسكر والحليب والزيت والبيكنغ باودر جيدا في وعاء مناسب أضيفي عليها السميد واعجني جيدا.

- أحضري صينية مناسبة الحجم مدهونة بقليل من الزيت والدقيق اسكبي خليط العجين في الصينية وقومي بإدخالها الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة متوسطة.