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كريب سبانخ ومشروم وبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 11:48 صباحا
كريب سبانخ ومشروم وبشاميل
طريقة تحضير كريب السبانخ بالجبن وصوص البشاميل (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كريب السبانخ بالجبن وصوص البشاميل والمشروم وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
شرائح كريب
ثمرة بصل مفروم
3 ملاعق كبيرة زيت
6 أكواب سبانخ مفرومة
كوب مشروم مقطع
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
1/2 كوب عين جمل مجروش
صوص بشاميل
جبن موتزاريلا مبشور

طريقة التحضير
- في إناء كبير الحجم على نار عالية ضعي الزيت يسخن ثم ضعي البصل وقلبي حتى يذبل.
- ضعي السبانخ والمشروم على البصل وقلبي حتى يصبح المزيج طريا.
- تبلي السبانخ بالملح والفلفل ثم ضعي عين الجمل وقلبي ثم اتركيها حتى تبرد.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قومي بحشو شرائح الكريب بمزيج السبانخ ثم قومي بلفها ووضعها في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.
- ضعي صوص البشاميل على شرائح الكريب في الصينية ثم ضعي الجبن الموتزاريلا ووزعيهما جيدا.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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