كريب سبانخ ومشروم وبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كريب السبانخ بالجبن وصوص البشاميل والمشروم وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

شرائح كريب

ثمرة بصل مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت

6 أكواب سبانخ مفرومة

كوب مشروم مقطع

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

1/2 كوب عين جمل مجروش

صوص بشاميل

جبن موتزاريلا مبشور