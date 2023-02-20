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طاجن التمر بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 12:10 مساء
طاجن التمر بالمكسرات
طاجن التمر مع المكسرات في خطوات سهلة و سريعة (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير طاجن التمر مع المكسرات لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لعائلتك ولالاستمتاع بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
3 أكواب بلح قطع.
مكسرات مجروشة.
1/2 كوب سكر.
ملعقة كبيرة نشا.
كوب ماء.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
كوب دقيق.
ملعقة كبيرة سكر أبيض.
ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ بودر.
1/2 ملعقة صغيرة ملح.
3 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- قومي بدهن صينية قابلة للاستخدام في الفرن بالزبدة.
- في إناء على نار متوسطة ضعي الماء والسكر والنشا واستمري في التقليب حتى يصبح القوام سميكا.
- ضعي البلح والمكسرات في الإناء وقلبي ثم ارفعيه من على النار.
- اخلطي الدقيق والسكر والبيكنغ بودر والملح والزبدة جيدا حتى يتجانس المزيج ثم ضعيه فوق مزيج البلح.
- ضعي المزيج في الصينية ثم وزعي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة على الوجه.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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