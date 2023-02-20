طاجن التمر بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير طاجن التمر مع المكسرات لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لعائلتك ولالاستمتاع بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

3 أكواب بلح قطع.

مكسرات مجروشة.

1/2 كوب سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ بودر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملعقة كبيرة زبدة.