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سلطة زيتون بالرمان والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 03:36 مساء
سلطة زيتون بالرمان والمعدنوس
سلطة الزيتون مع الرمان شهية ولذيذة تحضر بسهولة (الإنترنت)
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سلطة الزيتون مع الرمان شهية ولذيذة تحضر بسهولة من مكونات بسيطة لا تحتاج إلا لدقائق معدودة، وهي غنية بالعناصر الغذائية تقدم إلى جانب الأطباق الرئيسية.

تعرفي إلى طريقة تحضير سلطة الزيتون مع الرمان معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 أكواب زيتون أسود وأخضر
2 حزمة بصل أخضر مقطعة حلقات
كوب جوز مفروم
نصف كوب حب رمان
نصف باقة معدنوس مفرومة
ثلاث ملعقة كبيرة زيت زيتون
اثنين ملعقة كبيرة دبس الرمان
ملعقة صغيرة سماق
ربع ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - بابريكا

طريقة التحضير
- نقطع الزيتون إلى شرائح ونضعه في وعاء ثم نضيف البصل ونضيف المعدنوس والجوز ونخلط جيدا.
- نضيف زيت الزيتون ودبس الرمان والسماق والرمان الحب والملح والفلفل والبابريكا ونقلب جيدا حتى تتداخل المكونات معا.
- نسكب في وعاء التقديم ونزين بحبات الرمان وتصبح جاهزة للتقديم.

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