سلطة زيتون بالرمان والمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الزيتون مع الرمان شهية ولذيذة تحضر بسهولة من مكونات بسيطة لا تحتاج إلا لدقائق معدودة، وهي غنية بالعناصر الغذائية تقدم إلى جانب الأطباق الرئيسية.

تعرفي إلى طريقة تحضير سلطة الزيتون مع الرمان معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 أكواب زيتون أسود وأخضر

2 حزمة بصل أخضر مقطعة حلقات

كوب جوز مفروم

نصف كوب حب رمان

نصف باقة معدنوس مفرومة

ثلاث ملعقة كبيرة زيت زيتون

اثنين ملعقة كبيرة دبس الرمان

ملعقة صغيرة سماق

ربع ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - بابريكا