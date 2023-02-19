بطاطا حلوة بالجبن...

شرائح البطاطا الحلوة بالجبن سناك مميز لذيذ وشهي، حيث يتناغم فيه مذاق البطاطا المشوية في الفرن مع الزبدة وميكس أجبان الموزاريلا والروكفورد والشيدر، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة بطاطا حلوة كبيرة ومغسولة
2 كوب ماء مغلي
نصف كوب جبنة مبشورة: موزاريلا - شيدر - روكفورد
ربع كوب زبدة مذابة
2 ملعقة صغيرة مل
نصف ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود
طريقة التحضير
- نقطع البطاطا إلى شرائح طولية بسماكة 2 سنتيمتر ثم نضع الماء المغلي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف 1.5 ملعقة صغيرة من الملح، ونضيف شرائح البطاطا ونتركها تغلي لمدة 25 دقيقة، ثم نخرجها من الماء ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة، ثم نرش فوقها الملح والفلفل والبابريكا، وندهن القطع بالزبدة المذابة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.
- ثم نخرجها ونضيف فوقها خليط أجبان الروكفورد والموزاريلا والشيدر، ثم نعيدها إلى الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تذوب الجبنة ويتحمر الوجه قليلا.
- نسكب في طبق التقديم ونزين بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.
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