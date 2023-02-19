بطاطا حلوة بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

شرائح البطاطا الحلوة بالجبن سناك مميز لذيذ وشهي، حيث يتناغم فيه مذاق البطاطا المشوية في الفرن مع الزبدة وميكس أجبان الموزاريلا والروكفورد والشيدر، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بطاطا حلوة كبيرة ومغسولة

2 كوب ماء مغلي

نصف كوب جبنة مبشورة: موزاريلا - شيدر - روكفورد

ربع كوب زبدة مذابة

2 ملعقة صغيرة مل

نصف ملعقة صغيرة: بابريكا - فلفل أسود