بودينغ بالفواكه...

بودينغ الحليب بالفواكه وصفة حلى صحية ولذيذة ذات مظهر جذاب وطعم شهي لا يمكن مقاومته، تحضر في دقائق بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة.. تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
3 حبات يوسفي أو مندرين مقطعة شرائح
2 حبة مقطعة شرائح من فاكهة: الكيوي- المانغو
حبة: كريب فروت مقشرة ومقطعة من دون القشرة الداخلية - تفاحة مقشرة ومقطعة - موز مقطع
جيلاتين
350 مل حليب كامل الدسم
200 غرام حليب مكثف محلى
200 غرام كريمة حامضة.
طريقة التحضير
- نصف قسما من الفواكه المقطعة شرائح في قاع وجوانب وعاء بايريكس سعة 1.5 لتر مستطيل الشكل ونضعه جانبا.
- ثم نضع الجيلاتين مع 50 غراما من الماء في وعاء على نار متوسطة ونحرك مع التسخين.
- ثم نضيف الحليب والحليب المكثف ونقلب جيدا حتى الغليان.
- ثم نرفعها عن النار ونضيف الكريمة ونقلب جيدا، ومن ثم نضيف القسم الباقي من الفواكه بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة.
- نقلب جيدا حتى تتداخل كامل المكونات معا ثم نسكبها في البايركس بهدوء لكي تبقى الفواكه المصفوفة في مكانها.
- ندخلها الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى تتماسك ثم نخرجها ونقلبها في وعاء التقديم ونقطعها إلى شرائح وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.
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