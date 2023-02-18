بودينغ بالفواكه

القاهرة - بوابة الوسط

بودينغ الحليب بالفواكه وصفة حلى صحية ولذيذة ذات مظهر جذاب وطعم شهي لا يمكن مقاومته، تحضر في دقائق بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة.. تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 حبات يوسفي أو مندرين مقطعة شرائح

2 حبة مقطعة شرائح من فاكهة: الكيوي- المانغو

حبة: كريب فروت مقشرة ومقطعة من دون القشرة الداخلية - تفاحة مقشرة ومقطعة - موز مقطع

جيلاتين

350 مل حليب كامل الدسم

200 غرام حليب مكثف محلى

200 غرام كريمة حامضة.