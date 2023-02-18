بسكويت بالهيل والزنجبيل

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت بالهيل والزنجبيل وصفة حلى شهية ولذيذة مناسبة لأيام الشتاء الباردة، تحضر بطريقة سهلة وسريعة في المنزل، من مكونات متوفرة في دقائق معدودة.. تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع«شهية».

المكونات

4 أكواب دقيق

1.5 كوب سكر ناعم

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة حبة البركة

2 معلقة صغيرة بيكينغ باودر

½ ملعقة صغيرة زنجبيل - هيل

رشة ملح.