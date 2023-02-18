بسكويت بالهيل والزنجبيل وصفة حلى شهية ولذيذة مناسبة لأيام الشتاء الباردة، تحضر بطريقة سهلة وسريعة في المنزل، من مكونات متوفرة في دقائق معدودة.. تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع«شهية».
المكونات
4 أكواب دقيق
1.5 كوب سكر ناعم
كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة سمسم
ملعقة كبيرة حبة البركة
2 معلقة صغيرة بيكينغ باودر
½ ملعقة صغيرة زنجبيل - هيل
رشة ملح.
طريقة التحضير
- نضع الزبدة في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح القوام كريميا ثم نضيف السكر البودرة ونخفق جيدا لمدة 4 دقائق حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات معا.
- ثم نضيف البيض والزنجبيل والهيل ونخفق لمدة دقيقة حتى تتداخل المكونات معا.
- ثم نضيف البيكينغ باودر والملح والدقيق بالتدريج ونقلب حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة طرية قابلة للتشكيل.
- ثم نضيف الحليب السائل وأعجن على طريقة اللم وبذلك تكون العجينة جاهزة للتشكيل.
- نقوم بفرد العجينة المحضرة باستخدام الشوبك حتى تصبح بسماكة 6 ميلمترات ونرش على الوجه السمسم وحبة البركة ثم نقطعها باستخدام قطاعة أو قالب دائري إلى دوائر نصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة.
- ندخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة 8 دقائق حتى يأخذ البسكويت اللون الذهبي وينضج نتركه جانبا حتى يبرد ثم نسكب في طبق التقديم.
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