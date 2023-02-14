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محشي البصل الشهي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 03:00 مساء
محشي البصل الشهي
طريقة سهلة وسريعة لتحضير محشي البصل الشهي (الإنترنت)
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محشي البصل، طريقة مبتكرة لعمل المحشي، وطعمه شهي ولذيذ جدا، تعرفي على أسهل طريقة لتحضيره وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ملح وفلفل أسود
1 1/2 كيلو بصل متوسط الحجم (أحمر أو أبيض)
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
ثمرة طماطم مفرومة
كيلو أرز مصري
لحم مفروم معصج
كوب صلصة طماطم
كزبرة مفرومة
عصير ليمونة
فص ثوم مفروم
كوب مرقة
زيت زيتون
بهارات

طريقة التحضير
- احضري إناء عميقا وضعي به ملعقة زيت زيتون، ثم ضعي البصل والثوم المفروم واللحم المفروم.
- ضعي الطماطم والملح والفلفل والبهارات والكزبرة لمدة دقيقتين فقط ثم أضيفي الأرز المغسول إلى الخليط في وعاء للحشو.
- قومي بتقشير البصل وغسله جيدا، ثم قطعي رأس البصلة من المنتصف (نصف البصلة فقط لا تقسمي البصلة نصفين).
- كرري ما سبق مع كل كمية البصل ثم أحضري وعاء مملوءا بالمياه وضعي فيه البصل لمدة 10 دقائق يغلي حتى تطرى ورقاته ويسهل حشوها.
- وسّعي منتصف البصل بحرص حتى لا تتقطع منكِ.
- ابدئي بحشو البصل المفرغ من المنتصف بخليط الأرز واللحم المفروم.
- صفي البصل، في وعاء عميق بحيث لا يقع منه الأرز، ثم ضعي زيت الزيتون وعصير الطماطم ونصف ليمونة على الوجه مع فنجان من الماء الساخن والمرقة وبعض الطماطم المفرومة على الوجه ثم ضعيه على النار العالية حتى تغلي السوائل.
- خفضي النار وغطيه حتى يتشرب ويستوي لمدة حوالي 40 دقيقة ويصبح جاهزا للتقديم.

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