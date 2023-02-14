محشي البصل الشهي

القاهرة - بوابة الوسط

محشي البصل، طريقة مبتكرة لعمل المحشي، وطعمه شهي ولذيذ جدا، تعرفي على أسهل طريقة لتحضيره وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملح وفلفل أسود

1 1/2 كيلو بصل متوسط الحجم (أحمر أو أبيض)

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

ثمرة طماطم مفرومة

كيلو أرز مصري

لحم مفروم معصج

كوب صلصة طماطم

كزبرة مفرومة

عصير ليمونة

فص ثوم مفروم

كوب مرقة

زيت زيتون

بهارات