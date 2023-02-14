ماتشا لاتيه بالشوكولاتة...

الماتشا نوع من أنواع الشاي الياباني يقدم بأشكال عديدة مثلجا وساخنا، اليوم نقدم إليكم طريقة تحضيره ساخنا مع الشوكولاتة بمذاق شهي ولذيذ، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 كوب حليب
شوكلت شيبس
2 ملعقة صغيرة ماتشا
سكر حسب الرغبة
طريقة التحضير
- ذوبي رقائق الشوكولاتة في الحليب على نار هادئة.
- ثم أضيفي الماتشا والسكر بحسب رغبتك وزيدي قطع من الشوكولاتة واستمري في التقليب حتى يتحول إلى خليط سلس وناعم، وتظهر قطع الشوكولاتة في الأعلى ثم صبي الخليط في أكواب التقديم ساخنا وزيني الأكواب برشة كاكاو بودر وقدميها فورا.
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