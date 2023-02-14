ماتشا لاتيه بالشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

الماتشا نوع من أنواع الشاي الياباني يقدم بأشكال عديدة مثلجا وساخنا، اليوم نقدم إليكم طريقة تحضيره ساخنا مع الشوكولاتة بمذاق شهي ولذيذ، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب حليب

شوكلت شيبس

2 ملعقة صغيرة ماتشا

سكر حسب الرغبة