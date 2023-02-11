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ورق عنب باللحم المفروم والصلصة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 03:09 مساء
ورق عنب باللحم المفروم والصلصة
طريقة عمل ورق عنب باللحمة المفرومة (الإنترنت)
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إليكِ عزيزتي طريقة عمل ورق العنب باللحم المفروم، إذا كنتِ من عشاق المحاشي وتبحثين عن طريقة لعمل هذا الطبق الشهي بحشوة مميزة ولذيذة، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات
500 غرام ورق عنب
كوب أرز
250 غراما لحمة
بصل مفروم
كوبان من البقدونس المفروم
كوبان من الشبت المفروم
فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة زيت نباتي

مقادير الصلصة:
مكعب مرقة دجاج
500 غرام طماطم مهروسة
ملح
فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
- في وعاء، أخلطي الأرز، اللحم، البصل، البقدونس، الشبت، الثوم والزيت.
- افردي ورقة العنب على سطح العمل ثم أضيفي الحشوة ولفّي الورقة على شكل رول، كرّري العملية حتى انتهاء الكمية، على أن ترصّيها في قدر.
- في الخلاط الكهربائي، اخلطي مرق الدجاج، الطماطم، الملح والفلفل الأسود واسكبي الخليط فوق ورق العنب.
ضعي ثقلا على ورق العنب وضعي القدر على نار متوسطة. عند الغليان، خففي النار واطبخي ورق العنب لـ30 دقيقة حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.

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