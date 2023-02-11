ورق عنب باللحم المفروم والصلصة

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ عزيزتي طريقة عمل ورق العنب باللحم المفروم، إذا كنتِ من عشاق المحاشي وتبحثين عن طريقة لعمل هذا الطبق الشهي بحشوة مميزة ولذيذة، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات

500 غرام ورق عنب

كوب أرز

250 غراما لحمة

بصل مفروم

كوبان من البقدونس المفروم

كوبان من الشبت المفروم

فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة زيت نباتي

مقادير الصلصة:

مكعب مرقة دجاج

500 غرام طماطم مهروسة

ملح

فلفل أسود مطحون.