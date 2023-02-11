بسكويت يانسون بالمكسرات...

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير بسكويت اليانسون الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
خمسة أكواب دقيق.
ملعقتان صغيرتان بيكنغ بودر.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
عشر بيضات.
كوبان من سكر.
كوب زيت.
كوب سمن أو زبد.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ثلاث ملاعق كبيرة يانسون صحيح محمص.
نصف كوب عين جمل مفروم أو حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- سخّني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في إناء اخلطي الدقيق والبيكنغ بودر والملح جيدًا.
- قومي بخفق البيض جيدًا ثم يضاف إليه السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس وتضاف الفانيليا.
- يضاف الزيت والسمن مع الاستمرار في الخفق ثم يضاف اليانسون.
- يضاف خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج، وتضاف المكسرات ويقلب العجين حتى يتجانس.
- تدهن الصينية بالزيت جيدًا ويصب الخليط ويوزع بالتساوي.
- توضع الصينية في الفرن وتترك لمدة 30 دقيقة حتى ينضج العجين.
- يقلب على الوجه الآخر، ويُقطَّع على شكل أصابع، ثم يعاد مرة أخرى إلى الفرن ويحمص ويصبح جاهزا للتقديم.
تعليقات