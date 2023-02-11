بسكويت يانسون بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير بسكويت اليانسون الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

خمسة أكواب دقيق.

ملعقتان صغيرتان بيكنغ بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

عشر بيضات.

كوبان من سكر.

كوب زيت.

كوب سمن أو زبد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة يانسون صحيح محمص.

نصف كوب عين جمل مفروم أو حسب الرغبة.