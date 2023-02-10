سلطة الفتوش في 4 خطوات...

نقدم إليك هنا في «كوجينة بوابة الوسط» أسهل طريقة، لتحضير سلطة الفتوش، التي تشتهر بفوائدها وطعمها اللذيذ وتعتبر من أسهل السلطات، حسب «الوصفة».
المكونات:
خيار مقطع إلى دوائر - 3 حبات
طماطم مقطعة - 4 حبات
خس مفروم - رأس
نعناع مورق - حزمة
فجل مقطع - ربع كوب
ثوم مهروس - 4 فصوص
عصير ليمون حامض - نصف كوب
سماق - رشة
ملح - رشة
زيت زيتون - نصف كوب
خبز مقلي أو محمص ومقطع
الطريقة
اغسلي الخضروات جيدا أي الخيار، الطماطم، الخس، النعناع والفجل وضعيها في وعاء كبير.
امزجي في وعاء صغير الثوم، عصير الليمون الحامض، الملح وزيت الزيتون.
وزعي الصلصة على الفتوش ثمّ وزعي الخبز على الوجه بحسب رغبتك.
قدمي سلطة الفتوش المنعشة على مائدتك.. وصحتين.
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