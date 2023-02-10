سلطة الفتوش في 4 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك هنا في «كوجينة بوابة الوسط» أسهل طريقة، لتحضير سلطة الفتوش، التي تشتهر بفوائدها وطعمها اللذيذ وتعتبر من أسهل السلطات، حسب «الوصفة».

المكونات:

خيار مقطع إلى دوائر - 3 حبات

طماطم مقطعة - 4 حبات

خس مفروم - رأس

نعناع مورق - حزمة

فجل مقطع - ربع كوب

ثوم مهروس - 4 فصوص

عصير ليمون حامض - نصف كوب

سماق - رشة

ملح - رشة

زيت زيتون - نصف كوب

خبز مقلي أو محمص ومقطع