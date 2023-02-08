بليلة شهية بالفانيليا والمكسرات...

استمتعي بوجبة شتوية دافئة ومذاق لذيذ من البليلة والحليب وأضيفي المكسرات أو القرفة حسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3/4 كوب سكر
3 عبوات فانيليا
2 ونصف لتر ماء
2 كوب قمح
حليب
مكسرات حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- ينقى القمح ويغسل عدة مرات فى طبق عميق لإزالة كل الشوائب ويملأ إناء كبير وعميق بالماء ويوضع على النار حتى الغليان. يضاف القمح المغسول ويترك ليغلي.
- تخفض النار لأقل درجة ويترك القمح لمدة نحو الساعتين حتى تتفتح الحبات ويغلظ القوام مع التقليب من حين لآخر حتى لا يلتصق القمح بقاع الإناء.
- تضاف الفانيليا والسكر إلى القمح ويترك على نار هادئة مع التقليب حتى الغليان، للتقديم يضاف الحليب إلى كمية البليلة المرغوب تقديمها، ويسخن خليط البليلة والحليب على النار وتقدم ساخنة يمكن إضافة القرفة أو المكسرات حسب الرغبة.
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