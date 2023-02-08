بليلة شهية بالفانيليا والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

استمتعي بوجبة شتوية دافئة ومذاق لذيذ من البليلة والحليب وأضيفي المكسرات أو القرفة حسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3/4 كوب سكر

3 عبوات فانيليا

2 ونصف لتر ماء

2 كوب قمح

حليب

مكسرات حسب الرغبة.