  • Alwasat News
Atwasat

بليلة شهية بالفانيليا والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 04:50 مساء
بليلة شهية بالفانيليا والمكسرات
وجبة شتوية دافئة من البليلة والمكسرات بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
alwasat radio

استمتعي بوجبة شتوية دافئة ومذاق لذيذ من البليلة والحليب وأضيفي المكسرات أو القرفة حسب رغبتك، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3/4 كوب سكر
3 عبوات فانيليا
2 ونصف لتر ماء
2 كوب قمح
حليب
مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- ينقى القمح ويغسل عدة مرات فى طبق عميق لإزالة كل الشوائب ويملأ إناء كبير وعميق بالماء ويوضع على النار حتى الغليان. يضاف القمح المغسول ويترك ليغلي.
- تخفض النار لأقل درجة ويترك القمح لمدة نحو الساعتين حتى تتفتح الحبات ويغلظ القوام مع التقليب من حين لآخر حتى لا يلتصق القمح بقاع الإناء.
- تضاف الفانيليا والسكر إلى القمح ويترك على نار هادئة مع التقليب حتى الغليان، للتقديم يضاف الحليب إلى كمية البليلة المرغوب تقديمها، ويسخن خليط البليلة والحليب على النار وتقدم ساخنة يمكن إضافة القرفة أو المكسرات حسب الرغبة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان

أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان
سنة 2022 الاستثنائية.. شركات النفط العملاقة تتجه لتسجيل أرباح جديدة

سنة 2022 الاستثنائية.. شركات النفط العملاقة تتجه لتسجيل أرباح جديدة
«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»

«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»
الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء

الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء
اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا

اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا
«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب

«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب
بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني

بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبز فينو في خطوات بسيطة
خبز فينو في خطوات بسيطة
حساء كرات اللحم من المطبخ المكسيكي
حساء كرات اللحم من المطبخ المكسيكي
حمص الشام بالليمون والشطة
حمص الشام بالليمون والشطة
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني
كفتة باللحم والشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية
كفتة باللحم والشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة عمل السينابون رول
طريقة عمل السينابون رول...
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات
مقلوبة باذنجان بالمفروم والمكسرات...
خبز «الصمون» كنز وطني يرافق كل الأطباق العراقية
خبز «الصمون» كنز وطني يرافق كل الأطباق العراقية...
سلطة التونة بالخس
سلطة التونة بالخس...
بسكويت مالح بالبصل
بسكويت مالح بالبصل...
المزيد
بليلة شهية بالفانيليا والمكسرات
بليلة شهية بالفانيليا والمكسرات...
معكرونة بصوص الشوفان
معكرونة بصوص الشوفان...
سويسرول التفاح بالقرفة
سويسرول التفاح بالقرفة...
كفتة باللحم والشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية
كفتة باللحم والشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية...
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني...
المزيد