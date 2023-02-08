معكرونة بصوص الشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

لوجبة شهية قليلة السعرات حضري طبقا من المعكرونة البنية بصوص الشوفان والحليب وقدميها ساخنة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة زيت

1/4 كوب حليب خالي الدسم

2 ملعقة زبادي

ملح وفلفل

ملعقة شوفان مطحونة

معكرونة بني

رشة جوزة الطيب

رشة روزماري

رشة بابريكا.