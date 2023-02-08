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معكرونة بصوص الشوفان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 03:12 مساء
معكرونة بصوص الشوفان
لوجبة قليلة السعرات حضري طبقا من المعكرونة بصوص الشوفان والحليب (الإنترنت)
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لوجبة شهية قليلة السعرات حضري طبقا من المعكرونة البنية بصوص الشوفان والحليب وقدميها ساخنة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 ملعقة زيت
1/4 كوب حليب خالي الدسم
2 ملعقة زبادي
ملح وفلفل
ملعقة شوفان مطحونة
معكرونة بني
رشة جوزة الطيب
رشة روزماري
رشة بابريكا.

طريقة التحضير
- قومي بسلق المكرونة البنية حسب التعليمات المدونة علي العبوة، وفي مقلاة سخني الزيت علي درجة حرارة متوسطة، ثم أضيفي الشوفان مع التقليب جيدا، ثم قومي بوضع ربع كوب حليب مع التقليب.
- قومي بوضع كوب زبادى فى كوب لبن مع التقليب جيدا ثم ضعيه على درجة حرارة عالية.
- تبلي الخليط بالتوابل جوزة الطيب وروزمارى وفلفل أسود وبابريكا وقلبي المزيج جيدًا إلي أن تحصلي علي القوام المطلوب.
- قومي بوضع المعكرونة فى أطباق التقديم وأضيفي إليها الصوص وقدميها ساخنة.
 

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