سويسرول التفاح بالقرفة...

بأقل مكونات للكيك حضري سويسرول التفاح بوصفة سريعة وسهلة وزينيها بالسكر البودرة قبل التقديم.. تعلمي الطريقة معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
5 حبات تفاح مقشر ومقطع
3/4 كوب سكر
كوب دقيق
2 ملعقة سكر بني
4 حبات بيض
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم ضعي التفاح والسكر البني والقرفة فى وعاء وقلبي جيدا.
- قومي بوضع البيض والسكر فى وعاء واخفقي بالمضرب حتى يصبح الخليط فاتح اللون، ثم قومي بوضع الدقيق والبيكنغ بودر فى وعاء وقلبي جيدا.
- قومي باضافة خليط الدقيق إلى البيض واخفقي جيدا حتى تمتزج المكونات تماما.
- ضعي خليط التفاح في صينية مغطاة بورق الزبدة ثم اسكبي العجين فوق التفاح حتى يغطيه.
- قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة واخرجي الصينية واقلبي السويسرول على قطعة قماش نظيفة ولفيها كالرول.
- ثم قومي بتركها تبرد ثم لفيها مرة أخرى دون قطعة القماش ثم زينيها بالسكر البودرة وقدميها.
تعليقات