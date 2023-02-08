سويسرول التفاح بالقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

بأقل مكونات للكيك حضري سويسرول التفاح بوصفة سريعة وسهلة وزينيها بالسكر البودرة قبل التقديم.. تعلمي الطريقة معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

5 حبات تفاح مقشر ومقطع

3/4 كوب سكر

كوب دقيق

2 ملعقة سكر بني

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.