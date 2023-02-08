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سويسرول التفاح بالقرفة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 01:57 مساء
سويسرول التفاح بالقرفة
بطريقة سهلة استمتعي بمذاق كيك تفاح بالقرفة شهي (الإنترنت)
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بأقل مكونات للكيك حضري سويسرول التفاح بوصفة سريعة وسهلة وزينيها بالسكر البودرة قبل التقديم.. تعلمي الطريقة معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
5 حبات تفاح مقشر ومقطع
3/4 كوب سكر
كوب دقيق
2 ملعقة سكر بني
4 حبات بيض
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ثم ضعي التفاح والسكر البني والقرفة فى وعاء وقلبي جيدا.
- قومي بوضع البيض والسكر فى وعاء واخفقي بالمضرب حتى يصبح الخليط فاتح اللون، ثم قومي بوضع الدقيق والبيكنغ بودر فى وعاء وقلبي جيدا.
- قومي باضافة خليط الدقيق إلى البيض واخفقي جيدا حتى تمتزج المكونات تماما.
- ضعي خليط التفاح في صينية مغطاة بورق الزبدة ثم اسكبي العجين فوق التفاح حتى يغطيه.
- قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة واخرجي الصينية واقلبي السويسرول على قطعة قماش نظيفة ولفيها كالرول.
- ثم قومي بتركها تبرد ثم لفيها مرة أخرى دون قطعة القماش ثم زينيها بالسكر البودرة وقدميها.
 

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