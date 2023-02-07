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محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 04:10 مساء
محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني
محشي الملفوف باللحم والخضروات.. تعلميه معنا (الإنترنت)
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يشتهر المطبخ اللبناني بأشهى المأكولات وألذها، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضروات، تعلمي معنا وحضريه في مطبخك.

المكونات
ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»
150 غرامًا من الأرز ينقع في الماء لمدة نصف ساعة ثم يصفّى
حبة متوسطة الحجم من البصل مفرومة فرمًا ناعمًا
حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة
كوب ونصف معدنوس مفروم
2 ملعقة طعام من زيت الزيتون
3 ملاعق طعام من النعناع الطازج المفروم
نصف ملعقة من القرفة المطحونة
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
نصف كوب عصير ليمون
500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك
3 مكعبات من مرقة دجاج
5 أكواب من الماء المغلي
ملعقة من النعناع المجفف.

طريقة التحضير
- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطيّ، تصفّى وينزع الضلع الموجود من الوسط كلّ ورقة توضع جانبًا.
- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.
- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كلّ من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.
- تنسّق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسّق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.
- تُذوّب مكعّبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبق فوقها وترصّ وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة، ويصبح جاهزا للتقديم.

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