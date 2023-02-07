محشي الملفوف باللحم من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر المطبخ اللبناني بأشهى المأكولات وألذها، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضروات، تعلمي معنا وحضريه في مطبخك.

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد»

150 غرامًا من الأرز ينقع في الماء لمدة نصف ساعة ثم يصفّى

حبة متوسطة الحجم من البصل مفرومة فرمًا ناعمًا

حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة

كوب ونصف معدنوس مفروم

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج المفروم

نصف ملعقة من القرفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

نصف كوب عصير ليمون

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك

3 مكعبات من مرقة دجاج

5 أكواب من الماء المغلي

ملعقة من النعناع المجفف.