حمص الشام بالليمون والشطة

القاهرة - بوابة الوسط

حمص الشام من البقوليات المغذية والغنية بالبروتين النباتي مما يعوض البروتين الموجود في اللحوم بالنسبة للنباتيين، كما ثَبُتَ أنه يساعد في مقاومة الالتهابات ويحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي ويسهم في التحكم بمستوى السكر في الدم وغير ذلك من الفوائد.

لذا نقدم لكم وصفة حمص الشام بالليمون والشطة الشهية بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السهلة، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو حمص

5 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بصلة مفرومة ناعمة

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كاري

عصير 2 ليمونة (أو أكثر)

ملح حسب الذوق

شطة حسب الذوق