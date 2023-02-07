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حمص الشام بالليمون والشطة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:38 مساء
حمص الشام بالليمون والشطة
حمص الشام بالليمون والشطة الشهية بمكوناتها البسيطة (الإنترنت)
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حمص الشام من البقوليات المغذية والغنية بالبروتين النباتي مما يعوض البروتين الموجود في اللحوم بالنسبة للنباتيين، كما ثَبُتَ أنه يساعد في مقاومة الالتهابات ويحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي ويسهم في التحكم بمستوى السكر في الدم وغير ذلك من الفوائد.
لذا نقدم لكم وصفة حمص الشام بالليمون والشطة الشهية بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السهلة، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
½ كيلو حمص
5 كوب ماء
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
بصلة مفرومة ناعمة
3 فصوص ثوم مفروم ناعم
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كاري
عصير 2 ليمونة (أو أكثر)
ملح حسب الذوق
شطة حسب الذوق

طريقة التحضير
- ننقع الحمص بالماء لمدة ليلة كاملة ثم نصفي الحمص ونغسله جيدا ثم نضعه في وعاء فيه خمسة أكواب من الماء على نار عالية ونتركه يغلي لمدة 30 دقيقة.
- نضيف البصل والثوم المفرومين ومعجون الطماطم ثم نغلق القدر ونترك المكونات على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ثم نضيف الكمون والكاري وعصير الليمون والملح والشطة ونحرك ونطفئ النار وبذلك يصبح الحمص بالشطة جاهزا للتقديم.

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