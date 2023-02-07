حساء كرات اللحم من المطبخ المكسيكي...

حساء كرات اللحم وصفة مميزة من المطبخ المكسيكي تحضر بطريقة سهلة وسريعة لذيذة وشهية جدا وتعتبر وجبة متكاملة لأنها تحضر من اللحم والخضار والمعكرونة، تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
300 غرام لحم غنم مفروم
1.5 كوب مرق اللحم
1.25 كوب: ذرة مسلوقة - معكرونة مسلوقة نصف سلق
⅓ كوب: فاصولياء حمراء - زيت نباتي - فاصولياء خضراء اختياري
2 حبة كبيرة: بصل مفروم - بندورة مفرومة ناعمة - جزر مقطع
بيضة
5 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة: صلصة طماطم - كزبرة مفرومة - صوص التوباسكو الحار - ميكس جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا للتزيين
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - أوريغانو - كمون
طريقة التحضير
- نضيف فوق اللحم المفروم البيضة والقليل من الملح والفلفل الأسود نقلب جيدا، ثم نقوم بتشكيل كرات من اللحم متساوية في الحجم ونضع القليل من الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ثم نضيف كرات اللحم ونقلبها لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر نرفعها من الوعاء ونضعها جانبا، ثم نضيف بقية الزيت إلى الوعاء نفسه، ونضيف البصل والثوم ونقلب لمدة 5 دقائق حتى يذبل، ثم نضيف الذرة والكمون والتوباسكو والقليل من الفلفل الأسود ومرق اللحم ونتركها على النار حتى الغليان عندها نضيف البندورة المطحونة وصلصة الطماطم والفاصولياء والجزر ونتركها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.
- نضيف كرات اللحم والمعكرونة والأوريغانو والكزبرة ونتركها على النار لمدة 10 دقائق حتى تتسبك المكونات معا ثم نسكب في طبق التقديم ونزين بالجبن وتقدم ساخنة.
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