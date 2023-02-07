حساء كرات اللحم من المطبخ المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

حساء كرات اللحم وصفة مميزة من المطبخ المكسيكي تحضر بطريقة سهلة وسريعة لذيذة وشهية جدا وتعتبر وجبة متكاملة لأنها تحضر من اللحم والخضار والمعكرونة، تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

300 غرام لحم غنم مفروم

1.5 كوب مرق اللحم

1.25 كوب: ذرة مسلوقة - معكرونة مسلوقة نصف سلق

⅓ كوب: فاصولياء حمراء - زيت نباتي - فاصولياء خضراء اختياري

2 حبة كبيرة: بصل مفروم - بندورة مفرومة ناعمة - جزر مقطع

بيضة

5 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة: صلصة طماطم - كزبرة مفرومة - صوص التوباسكو الحار - ميكس جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا للتزيين

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - أوريغانو - كمون