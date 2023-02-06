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«داخلية باشاغا» تناقش خططها لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 10:57 مساء
«داخلية باشاغا» تناقش خططها لتأمين الانتخابات
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال لقائه مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية، الإثنين 6 فبراير 2023 (حكومة باشاغا)
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ناقش وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، خطط واستعدادات الوزارة لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية، وإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية العميد محمد الزين، بحسب بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

- بعد لقاء الطرابلسي وباتيلي: حكومة باشاغا تشكك في قدرة «داخلية الدبيبة» على ضمان أمن الانتخابات

وأفاد البيان بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات، أهمها الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات، والخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة ووضع الحلول للمشاكل التي قد تعترض سير عملية تأمين الانتخابات.

أبوزريبة: وزارة الداخلية تلعب دوراً مهماً في تأمين الانتخابات
وأكد أبوزريبة أهمية الاستحقاق في إرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي بِالبلاد، لافتا إلى أن «وزارة الداخلية تلعب دوراً مهماً ورئيسياً في تأمين وحماية كافة المقرات وصناديق الاقتراع من أي خروقات».

وأمس الأحد، أعربت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا عن استغرابها من نشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بيانا عن جاهزية «وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية»، لضمان أمن وسلامة الانتخابات.

جاء تعليق «داخلية باشاغا» بعدما اجتمع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، وناقشا استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني.


وأمس أيضًا اجتمع باتيلي في لقاء منفصل مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وناقشا سبل إنهاء الجمود السياسي وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في العام 2023.

وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال لقائه مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية، الإثنين 6 فبراير 2023 (حكومة باشاغا)
وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال لقائه مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية، الإثنين 6 فبراير 2023 (حكومة باشاغا)
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