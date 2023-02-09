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دجاج بالليمون والزعتر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 11:30 صباحا
دجاج بالليمون والزعتر
صدور دجاج شهية مع الليمون الزعتر والمشروم (الإنترنت)
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تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر والمشروم الشهي، وهي وصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات
4 صدور دجاج.
1/4 كوب عصير ليمون.
ملح.
فلفل أسود.
1/4 كوب ماء.
ملعقة زعتر
ملعقة دقيق.
1/4 كوب زبد.
حبة بصل.
1/4 مشروم.
1/4 كوب كريمة طبخ.
1 ملعقة خل.

طريقة التحضير
- توضع صدور الدجاج على طبق مسطح، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر المجفف وتخلط الصدور جيدا بالتوابل.
- يوضع الزبد في مقلاة على النار حتى يسخن.
توضع صدور الدجاج في المقلاة، وتقلب على الجانبين حتى يتغير لونها.
- نحضر المقلاة بها الزبد ونضع البصل والمشروم والتوابل ثم يضاف إليها كريمة الطبخ وتقلب جيدا.
ثم عصير الليمون وخليط الدقيق بالماء ثم قومي بإضافة الصدور، وتقلب مرة أخرى.
- تغطى وتترك على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وحتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر.
- توضع في الطبق، ويوزع عليها شرائح الليمون.

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