دجاج بالليمون والزعتر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل الدجاج بالليمون والزعتر والمشروم الشهي، وهي وصفة سهلة وسريعة، حسب «شملولة».

المكونات

4 صدور دجاج.

1/4 كوب عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

1/4 كوب ماء.

ملعقة زعتر

ملعقة دقيق.

1/4 كوب زبد.

حبة بصل.

1/4 مشروم.

1/4 كوب كريمة طبخ.

1 ملعقة خل.