فتة عدس بالبطاطا والجزر والشعرية

القاهرة - بوابة الوسط

العدس من الوجبات التي يكثر تحضيرها خلال فصل الشتاء، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير فتة العدس الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 حبات بطاطا

2 حبة طماطم

2 حبة بصل

2 حبة جزر

2 لتر ماء

كوب و1/2 عدس

ملح

¼ كريمة طبخ

فلفل أسمر

كمون

شطة

شعيرية