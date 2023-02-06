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فتة عدس بالبطاطا والجزر والشعرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 12:05 مساء
فتة عدس بالبطاطا والجزر والشعرية
إليك طريقة تحضير فتة العدس الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها (الإنترنت)
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العدس من الوجبات التي يكثر تحضيرها خلال فصل الشتاء، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير فتة العدس الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
4 حبات بطاطا
2 حبة طماطم
2 حبة بصل
2 حبة جزر
2 لتر ماء
كوب و1/2 عدس
ملح
¼ كريمة طبخ
فلفل أسمر
كمون
شطة
شعيرية

طريقة التحضير
- يوضع العدس والخضروات في وعاء على النار.
- يضاف المرق ثم يغلى على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.
- تطحن الشوربة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار، وفي مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الشعيرية حتى الاحمرار.
- تضاف الشعيرية إلى وعاء العدس ويقلب الكل جيدا ويضاف الخبز المحمص، وتصبح جاهزة للتقديم.

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