حضري البوريتو بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا في كوجينة «بوابة الوسط» إلى طريقة تحضير البوريتو بالدجاج، إذا كنتِ من عشاق المطبخ المكسيكي، وجهزي هذه الوصفة الغنية بالنكهات وقدميها على سفرتك، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات:

500 غرام صدر دجاج

ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان زيت سمسم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

ثوم مفروم

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

علبة فاصولياء حمراء

50 غرامجبن موزاريلا مبشورة

50 غرام جبن شيدر مبشورة

2 خبز تورتيا

خس مفروم

طماطم مفرومة