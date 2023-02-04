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حضري البوريتو بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 04:52 مساء
حضري البوريتو بالدجاج
البوريتو بالدجاج (الإنترنت)
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تعرفي معنا في كوجينة «بوابة الوسط» إلى طريقة تحضير البوريتو بالدجاج، إذا كنتِ من عشاق المطبخ المكسيكي، وجهزي هذه الوصفة الغنية بالنكهات وقدميها على سفرتك، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات:
500 غرام صدر دجاج
ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ملح
ملعقتان كبيرتان زيت سمسم
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقتان كبيرتان زيت نباتي
ثوم مفروم
بصل مفروم
فلفل رومي مفروم
3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
علبة فاصولياء حمراء
50 غرامجبن موزاريلا مبشورة
50 غرام جبن شيدر مبشورة
2 خبز تورتيا
خس مفروم
طماطم مفرومة

طريقة التحضير
في وعاء، نتبل صدور الدجاج بالثوم البودرة، الكمون، البابريكا، الملح، زيت السمسم والفلفل الأسود. نقلب المكونات حتى تمتزج.
في مقلاة، على نار متوسطة، نذوب الزبدة ونضع شرائح الدجاج. نقلبها على الجهتين حتى تنضج وتتحمر.
نقطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة ونضعها جانباً في طبق.
في المقلاة نفسها، نضع الزيت النباتي على نار متوسطة ونقلي الثوم.
نضيف البصل ونقلبه حتى يذبل.
نضيف الدجاج ونقلبه مع البصل والثوم مدة دقيقتين.
نضيف الفلفل الرومي والكزبرة الخضراء ونقلب مدة 5 دقائق.
نضيف الفاصولياء الحمراء ونقلب المكونات حتى تنضج.
نأخذ رغيف تورتيلا، نوزع في الوسط القليل من جبن الموزاريلا والشيدر. نضيف من حشوة الدجاج وكمية من الخس المفروم والطماطم المفرومة بحسب الرغبة.
نلفه على شكل ساندويتش ونضعه في صينية فرن. نكرر هذه العملية حتى إنهاء كل الكمية.
ندخل الصينية إلى فرن محمى مسبقاً مدة 5 دقائق حتى تتحمر ثم نقدمها على السفرة.. وصحتين.

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