صينية البطاطس بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

صينية البطاطس، وجبة تعتبر من أروع الوجبات التي يشتهيها الكثيرون لبساطتها وروعتها، كما أنها في متناول الكثيرين فيمكن تقديمها كطبق جانبي أو حتى رئيسي كعشاء، وفق «موضوع».

المكونات

ربع كوب جبن شدر مبشور

ربع كوب جبن موتزاريلا مبشور

ثلاث حبات من البطاطس

نصف كوب كريمة

زيت ذرة

ملح و فلفل أسود.