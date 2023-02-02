صينية البطاطس بالجبن...

صينية البطاطس، وجبة تعتبر من أروع الوجبات التي يشتهيها الكثيرون لبساطتها وروعتها، كما أنها في متناول الكثيرين فيمكن تقديمها كطبق جانبي أو حتى رئيسي كعشاء، وفق «موضوع».
المكونات
ربع كوب جبن شدر مبشور
ربع كوب جبن موتزاريلا مبشور
ثلاث حبات من البطاطس
نصف كوب كريمة
زيت ذرة
ملح و فلفل أسود.
طريقة التحضير
نبدأ بالبطاطس نقطعها إلى قطع متوسطة الحجم بعد أن نغسلها جيدا ثم نحمرها في الزيت الساخن، ثم نخرجها من الزيت ونجففها بواسطة مناديل أو أي شيء يمكنه أن يزيل منها الزيت.
نمزج الجبن الشيدر المبشور مع الموتزاريلا المبشورة، وندهن بالزيت الصينية لكي نرص عليها قطع البطاطس بعد أن قمنا بتجفيفها كليا من الزيت، ثم نضع على البطاطس طبقة أخرى من الجبن، ثم تليها طبقة أخرى من البطاطس، ثم طبقة أخرى من خليط الجبن بعدها طبقة أخرى من البطاطس تليها طبقة كريمة.
نضع على الكل الملح والفلفل وفوقه الجبن المبشور أي جبن الشيدر، بعد هذه العملية نسخن الفرن في حرارة 180 درجة وندخل الصينية إلى الفرن لمدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة.
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