فريكة سورية باللحم...

الفريكة طبق سهل التحضير مكوناته الأساسية الفريكة المطبوخة بمرق اللحم، حيث إنها تعتبر من الوجبات الفاخرة التي تقدم في المناسبات الرسمية وما يزيدها قيمة وتميزا قطع اللحم والمكسرات، ويمكن أحيانا إضافة البازلاء، وتقدم مع الحليب أو سلطات الطماطم بمختلف مكوناتها.. تعلمي طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب فريكة
½ كيلوغرام لحمة خروف موزات
2 ملعقة طعام سمنة
ملعقة طعام ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل
مكعب ماجي
5 أكواب مرق لحم
للتزيين:
2 ملعقة طعام لوز
2 ملعقة طعام كاجو
2 ملعقة طعام صنوبر
ملعقة طعام سمنة
بازلاء مسلوقة اختياري.
طريقة التحضير
- نسلق اللحمة في ماء ساخن حتى تنضج وبعد إزالة الزفارة نضيف ورق الغار والهال ونتركها جانبا.
- نحمي السمنة في قدر عميق ونضيف الفريكة ونحمصها وذلك بتقليبها مع السمنة لمدة عشر دقائق.
- نضيف مرق اللحم ومكعب الماجي ونترك الفريكة على نار هادئة حتى تنضج وتتشرب المرق لمدة ساعة.
- نسكب الفريكة في الطبق المناسب ونزينها بقطع اللحم المسلوق والمكسرات بعد تحميصها بالسمنة وتصبح جاهزة للتقديم.
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