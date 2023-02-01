فريكة سورية باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

الفريكة طبق سهل التحضير مكوناته الأساسية الفريكة المطبوخة بمرق اللحم، حيث إنها تعتبر من الوجبات الفاخرة التي تقدم في المناسبات الرسمية وما يزيدها قيمة وتميزا قطع اللحم والمكسرات، ويمكن أحيانا إضافة البازلاء، وتقدم مع الحليب أو سلطات الطماطم بمختلف مكوناتها.. تعلمي طريقتها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب فريكة

½ كيلوغرام لحمة خروف موزات

2 ملعقة طعام سمنة

ملعقة طعام ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل

مكعب ماجي

5 أكواب مرق لحم

للتزيين:

2 ملعقة طعام لوز

2 ملعقة طعام كاجو

2 ملعقة طعام صنوبر

ملعقة طعام سمنة

بازلاء مسلوقة اختياري.