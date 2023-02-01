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طاجن أرز بالحليب والفانيليا في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 11:28 صباحا
طاجن أرز بالحليب والفانيليا في الفرن
استمتعي بمذاق الأرز بالحليب من صنع يديكي في دقائق (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز بالحليب في الفرن وأعديه في مطبخك في خطوات سهلة واستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
كوب أرز
1/2 كوب سكر ناعم
4 أكواب حليب
1/4 كوب زبيب
كوب ماء
ملعقتان كبيرتان نشا
ملعقتان كبيرتان قشدة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة زبدة
ملعقة فانيليا
ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير
- احضري الأرز واغسليه جيدًا ثم ضعيه في إناء كبير على النار مع الماء والسكر والزبيب والفانيليا والزبدة والقرفة، حتى الغليان.
- أضيفي الحليب إلى الأرز وفي كوب ضعي ماءً باردًا وذوبي النشا ثم أضفيه للأرز والحليب وقلبي بالمضرب جيدًا.
- قلبي الخليط جيدًا حتى يثقل القوام قليلًا، ثم احضري طواجن الفرن وضعي فيها الخليط.
- وزعي ملعقة صغيرة من القشدة البلدي على وجه كل طاجن.
- ادخليها إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة من 15 لـ20 دقيقة حتى ينضج الأرز ويصبح الوجه ذهبي اللون.
- اخرجي الطواجن لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

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