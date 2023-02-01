طاجن أرز بالحليب والفانيليا في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز بالحليب في الفرن وأعديه في مطبخك في خطوات سهلة واستمتعي بمذاقه الشهي، وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

كوب أرز

1/2 كوب سكر ناعم

4 أكواب حليب

1/4 كوب زبيب

كوب ماء

ملعقتان كبيرتان نشا

ملعقتان كبيرتان قشدة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زبدة

ملعقة فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة.