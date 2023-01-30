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معكرونة بالبارميزان والشيدر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 04:00 مساء
معكرونة بالبارميزان والشيدر
طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق معكرونة شهي بالجبن (الإنترنت)
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تعد المعكرونة من أسهل الأطباق في طريقة تحضيرها، وخصوصا التي تعتمد على الجبن المحبب للجميع.

لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
200 غرام معكرونة.
نصف كوب حليب.
نصف كوب كريم فريش.
50 غرام جبنة بارميزان.
50 غرام جبنة موتزاريلا.
القليل من جبنة شيدر.
50 غرام جبنة زرقاء (روكفورد).

طريقة التحضير
- في وعاء، نضع كمية من الماء ورشة ملح والقليل من الزيت ونضع المعكرونة عند الغليان ثم نتركها حتى تنضج.
- في مقلاة عميقة نضع الحليب والكريم فريش على نار خفيفة ونضيف الأربعة أنواع من الجبن إلى مزيج الحليب والكريم فريش.
- ثم نحرك المزيج جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
وبعدها نصفي الباستا من الماء جيدا ونضيفها إلَى المزيج مع رشة فلفل أبيض ونتركها قليلا لتتشبع بالنكهة.
- وفي النهاية، نسكبها في صحن عميق ونرش القليل من جبنة البارميزان على الوجه ونضع ورقة حبق في المنتصف للزينة ونقدمها ساخنة.

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