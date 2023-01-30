معكرونة بالبارميزان والشيدر

القاهرة - بوابة الوسط

تعد المعكرونة من أسهل الأطباق في طريقة تحضيرها، وخصوصا التي تعتمد على الجبن المحبب للجميع.

لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة تعلميها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

200 غرام معكرونة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب كريم فريش.

50 غرام جبنة بارميزان.

50 غرام جبنة موتزاريلا.

القليل من جبنة شيدر.

50 غرام جبنة زرقاء (روكفورد).