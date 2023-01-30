كباب البط المشوي

القاهرة - بوابة الوسط

كباب البط المشوي وصفة لذيذة وشهية تحضر على طريقة كباب الدجاج أو اللحم.. تعلمي الطريقة معنا وأعدديها بنفسك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

بطة بوزن 2 كيلوغرام منظفة ومخلية من العظام ومقطعة

2 حبة بصل مقطعة

3 فصوص ثوم مهروسة

نصف باقة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة : فلفل أسود - زنجبيل - هيل - بهارات مشكلة

رشة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة: خل - عصير الليمون.