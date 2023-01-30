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كباب البط المشوي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 02:28 مساء
كباب البط المشوي
كباب البط المشوي وصفة لذيذة وشهية تحضر بطريقة كباب الدجاج أواللحم (الإنترنت)
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كباب البط المشوي وصفة لذيذة وشهية تحضر على طريقة كباب الدجاج أو اللحم.. تعلمي الطريقة معنا وأعدديها بنفسك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
بطة بوزن 2 كيلوغرام منظفة ومخلية من العظام ومقطعة
2 حبة بصل مقطعة
3 فصوص ثوم مهروسة
نصف باقة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة : فلفل أسود - زنجبيل - هيل - بهارات مشكلة
رشة جوزة الطيب.
ملعقة كبيرة ملح
2 ملعقة كبيرة: خل - عصير الليمون.

طريقة التحضير
- نضع البط المقطع في وعاء فيه ماء وملح وعصير ليمون وخل ونتركه منقوعا فيه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله ونصفيه، ومن ثم نقوم بطحن البط باستخدام فرامة اللحم، ونطحن معه البصل والبقدونس والثوم ثم نضيف الملح والفلفل والزنجبيل والهيل والبهارات المشكلة وجوزة الطيب.
- نخلط جيدا ومن ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة ثم نقوم بتشكيل الكباب على شكل أسياخ ونشويه على الجريل أو يشوى على الفحم لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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