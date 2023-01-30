البريوش من المطبخ السويسري...

البريوش السويسري وصفة حلى لذيذة وشهية جدا تحضر في الفرن بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة، فهو عبارة عن عجينة حلوة محشية بكريمة الحليب المطبوخ والشوكولاتة.
تعرفي على طريقة تحضير البريوش السويسري معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2.25 كوب دقيق
2 بيضة
100غرام زبدة مذابة
8 غراات فانيليا
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة خميرة العجينة
¼ ملعقة صغيرة ملح
للحشوة: 1.25 كوب حليب
صفار بيضة
4 ملاعق كبيرة : سكر - شوكولا حبيبات
ملعقة كبيرة: نشاء الذرة - دقيق - زبدة
8 غرامات فانيليا
للوجه: صفار بيضة
ملعقة كبيرة حليب.
طريقة التحضير
- نضع السكر في وعاء عميق ونضيف الفانيليا والخميرة والزبدة المذابة ونخلط جيدا، ثم ننتظر لمدة 10 دقائق، ثم نضيف البيض والملح ونقلب ثم نضيف الطحين ونعجن جيدا لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متجانسة نغلف بالنايلون ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف الساعة.
- نحضرالحشوة، حيث نضع الحليب في وعاء على نار متوسطة ونضيف 2 ملعقة من السكر والفانيليا ونقلب حتى يغلي عندها في وعاء جانبي نخلط صفار بيضة مع ملعقتي السكر المتبقية ونضيف نشاء الذرة والدقيق ونخلط جيدا، ثم نسكب فوقهم نصف كمية الحليب المغلي، ونحرك جيدا حتى نحصل على خليط متجانس خال من التكتلات، ثم نعود ونسكبهم فوق باقي الحليب المغلي، ونقلب على نار متوسطة حتى يثخن القوام عندها نضيف الزبدة ونقلب ونترك الوعاء جانبا.
- بعد انقضاء ساعة ونصف الساعة على العجينة نقوم بفردها بالشوبك على شكل مستطيل، ونوزع الحشوة على نصف العجينة، ونضيف حبيبات الشوكولاتة، ثم نقوم بثني باقي العجينة فوق الحشوة، ومن ثم نقطعها إلى قطع مستطيلة متساوية في القياس، ثم نصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة ونغطيها لمدة 30 دقيقة ونتركها ترتاح ثم ندهن الوجه بصفار بيضة مخفوق مع ملعقة كبيرة حليب وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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