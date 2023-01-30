البريوش من المطبخ السويسري

القاهرة - بوابة الوسط

البريوش السويسري وصفة حلى لذيذة وشهية جدا تحضر في الفرن بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة، فهو عبارة عن عجينة حلوة محشية بكريمة الحليب المطبوخ والشوكولاتة.

تعرفي على طريقة تحضير البريوش السويسري معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2.25 كوب دقيق

2 بيضة

100غرام زبدة مذابة

8 غراات فانيليا

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة العجينة

¼ ملعقة صغيرة ملح

للحشوة: 1.25 كوب حليب

صفار بيضة

4 ملاعق كبيرة : سكر - شوكولا حبيبات

ملعقة كبيرة: نشاء الذرة - دقيق - زبدة

8 غرامات فانيليا

للوجه: صفار بيضة

ملعقة كبيرة حليب.