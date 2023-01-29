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ستيك بالثوم والعسل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 12:12 مساء
ستيك بالثوم والعسل
طريقة سهلة وسريعة لتحضير ستيك لحم شهي (الإنترنت)
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ستيك بالعسل والثوم طبق متجانس النكهات والقوام بين طعم الحلو والحار، لذلك يمكنك تقديم ستيك بالعسل مباشرة مع السلطة أو تقديمه إلى جانب أطباق الأرز والمعكرونة.
تعلمي طريقة تحضير ستيك بالعسل والثوم معنا في خطوات بسيطة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 بيضة
4 ملاعق كبيرة ماء
كوب من الدقيق
1 ونصف ملعقة كبيرة زنجبيل
نصف لتر من زيت الذرة
ملعقة صغيرة من الكمون
كيلو من لحم الخروف شرائح
الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار.
صلصة الثوم والعسل
كوب من العسل
نصف كوب من صلصة الصويا
2 ملعقة طعام من زيت الزيتون
2 ملعقة طعام من الثوم المفروم
ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.

طريقة التحضير
- في وعاء مناسب ضعي شرائح اللحم واغمريها بالماء على نار متوسطة حتى تنضج.
- ثم يُنخل الدقيق والملح والفلفل والزنجبيل والكمون والفلفل الأحمر، وفي وعاء منفصل اخفقي البيض مع الماء جيدا.
- ضعي شرائح اللحم في خليط الدقيق، ثم أغمسي الشرائح بمخفوق البيض، ثم ضعيه في خليط الدقيق مرة ثانية.
- ضعي الزيت في مقلاة مناسبة بحيث يُصبح على ارتفاع نصف إنش بالمقلاة، واضبطي النار على حرارة متوسطة تميل للمنخفضة، كي لا تُصبح الشرائح بلون بني سريعا.
- قومي بتحميص الشرائح بلطف 4-5 دقائق لكل جانب حتى تكتسب اللون الذهبي، وتكتسب قشرة لطيفة ومتموجة ثم انقلي القطع لشبك معدني لتصفية فائض الزيت.
- في وعاء متوسط الحجم ضعي زيت الزيتون مع الثوم المفروم، ويُطهى على نار خفيفة، ثم أضيفي العسل وصلصة الصويا والفلفل الأسود.
- اتركي المكونات على نار خفيفة لمدة 5-10 دقائق، ثم أطفئي النار.
- ضعي شرائح اللحم في طبق التقديم ثم اسكبي عليها صلصة العسل والثوم مع البصل الأخضر المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.

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