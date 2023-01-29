ستيك بالثوم والعسل

القاهرة - بوابة الوسط

ستيك بالعسل والثوم طبق متجانس النكهات والقوام بين طعم الحلو والحار، لذلك يمكنك تقديم ستيك بالعسل مباشرة مع السلطة أو تقديمه إلى جانب أطباق الأرز والمعكرونة.

تعلمي طريقة تحضير ستيك بالعسل والثوم معنا في خطوات بسيطة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 بيضة

4 ملاعق كبيرة ماء

كوب من الدقيق

1 ونصف ملعقة كبيرة زنجبيل

نصف لتر من زيت الذرة

ملعقة صغيرة من الكمون

كيلو من لحم الخروف شرائح

الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار.

صلصة الثوم والعسل

كوب من العسل

نصف كوب من صلصة الصويا

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

2 ملعقة طعام من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم.