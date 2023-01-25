طريقة عمل السينابون رول...

السينابون حلى لذيذ جدا، وهو عبارة عن عجينة محشوة بالسكر والكاكاو والقرفة والزبدة توضع في الفرن وعندما ينضج نخرجه ونصب عليه الحليب المكثف المحلى، يعشقه الكبار والصغار ويعتبر وجبة دسمة وطعم القرفة فيه لا يقاوم.. تعلمي طريقته معنا، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كأس حليب
بيضة
ملعقة صغيرة خميرة
⅓ كأس زبدة سائلة
2 كأس دقيق
3 ملاعق طعام سكر
½ ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
لتحضير الحشوة:
زبدة سائلة للدهن
كأس سكر
2 ملعقة طعام قرفة مطحونة
3 ملاعق طعام كاكاو.
للتزيين
علبة حليب مكثف محلى
صوص كراميل.
طريقة التحضير
- في وعاء نضع الحليب ونضيف السكر والخميرة، ونحرك المكونات حتى تمتزج تماما، نغطي الخليط ونتركه ليتخمر مدة ربع ساعة .
- نضيف الزبدة والبيضة والفانيليا ورشة الملح ونحرك جيدا ثم نضيف الدقيق، وندمج جيدا حتى يصبح قوام العجينة متجانسا ونتركها تتخمر لمدة نصف الساعة .
- نفرد العجينة بالشوبك على شكل مستطيل وندهنها بالزبدة ونضيف الحشوة المؤلفة من السكر والقرفة والكاكاو بعد خلطهم جيداً ونوزعها بالتساوي.
- نلف العجينة على شكل أسطوانة ونقسمها إلى قطع دائرية سميكة متساوية، ندهن طبق البايركس بالزبدة ونصف قطع السينابون مع ترك مسافة بين كل قطعة ثم نغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق.
- ندخل الطبق إلى الفرن على حرارة 180 لمدة عشر دقائق نخرج الطبق ونصب عليه الحليب المكثف المحلى ونتركه ليبرد ويصبح السينابون جاهزا للتقديم .
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