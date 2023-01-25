طريقة عمل السينابون رول

القاهرة - بوابة الوسط

السينابون حلى لذيذ جدا، وهو عبارة عن عجينة محشوة بالسكر والكاكاو والقرفة والزبدة توضع في الفرن وعندما ينضج نخرجه ونصب عليه الحليب المكثف المحلى، يعشقه الكبار والصغار ويعتبر وجبة دسمة وطعم القرفة فيه لا يقاوم.. تعلمي طريقته معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كأس حليب

بيضة

ملعقة صغيرة خميرة

⅓ كأس زبدة سائلة

2 كأس دقيق

3 ملاعق طعام سكر

½ ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

لتحضير الحشوة:

زبدة سائلة للدهن

كأس سكر

2 ملعقة طعام قرفة مطحونة

3 ملاعق طعام كاكاو.

للتزيين

علبة حليب مكثف محلى

صوص كراميل.