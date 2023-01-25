  • Alwasat News
Atwasat

طريقة عمل السينابون رول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 04:55 مساء
طريقة عمل السينابون رول
السينابون حلى لذيذ جدا وهو عبارة عن عجينة محشوة بالسكر والكاكاو والقرفة والزبدة (الإنترنت)
alwasat radio

السينابون حلى لذيذ جدا، وهو عبارة عن عجينة محشوة بالسكر والكاكاو والقرفة والزبدة توضع في الفرن وعندما ينضج نخرجه ونصب عليه الحليب المكثف المحلى، يعشقه الكبار والصغار ويعتبر وجبة دسمة وطعم القرفة فيه لا يقاوم.. تعلمي طريقته معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
½ كأس حليب
بيضة
ملعقة صغيرة خميرة
⅓ كأس زبدة سائلة
2 كأس دقيق
3 ملاعق طعام سكر
½ ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح

لتحضير الحشوة:
زبدة سائلة للدهن
كأس سكر
2 ملعقة طعام قرفة مطحونة
3 ملاعق طعام كاكاو.

للتزيين
علبة حليب مكثف محلى
صوص كراميل.

طريقة التحضير
- في وعاء نضع الحليب ونضيف السكر والخميرة، ونحرك المكونات حتى تمتزج تماما، نغطي الخليط ونتركه ليتخمر مدة ربع ساعة .
- نضيف الزبدة والبيضة والفانيليا ورشة الملح ونحرك جيدا ثم نضيف الدقيق، وندمج جيدا حتى يصبح قوام العجينة متجانسا ونتركها تتخمر لمدة نصف الساعة .
- نفرد العجينة بالشوبك على شكل مستطيل وندهنها بالزبدة ونضيف الحشوة المؤلفة من السكر والقرفة والكاكاو بعد خلطهم جيداً ونوزعها بالتساوي.
- نلف العجينة على شكل أسطوانة ونقسمها إلى قطع دائرية سميكة متساوية، ندهن طبق البايركس بالزبدة ونصف قطع السينابون مع ترك مسافة بين كل قطعة ثم نغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق.
- ندخل الطبق إلى الفرن على حرارة 180 لمدة عشر دقائق نخرج الطبق ونصب عليه الحليب المكثف المحلى ونتركه ليبرد ويصبح السينابون جاهزا للتقديم .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كسكسي ثمار البحر
كسكسي ثمار البحر
نخاع بانيه من المطبخ السوري
نخاع بانيه من المطبخ السوري
فطيرة كمثرى
فطيرة كمثرى
بسكويت مالح بالبصل
بسكويت مالح بالبصل
مخلل المانجو
مخلل المانجو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟...
كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي
كسكسي بالعصبان من المطبخ التونسي...
معكرونة بفواكه البحر
معكرونة بفواكه البحر...
خبز البريوش بأسهل وصفة
خبز البريوش بأسهل وصفة...
الدوارة الجزائرية بالكزبرة
الدوارة الجزائرية بالكزبرة...
المزيد
طريقة عمل السينابون رول
طريقة عمل السينابون رول...
تارت فراولة بالكريمة
تارت فراولة بالكريمة...
كبدة دجاج بالبقسماط
كبدة دجاج بالبقسماط...
مخلل المانجو
مخلل المانجو...
بسكويت مالح بالبصل
بسكويت مالح بالبصل...
المزيد