مخلل المانجو وصفة مميزة من المطبخ الهندي تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة، لكن تحتاج إلى الدقة في تحضيرها.. تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2.5 كيلو غرام مانجو أخضر غير ناضجة مقطعة مكعبات كبيرة
2 كوب زيت نباتي
¾ كوب ملح الطعام العادي
½ كوب: بذور الشمر - ملح صخري
4 ملاعق كبيرة: كركم - حبوب الخردل الأصفر - بابريكا
2 ملعقة كبيرة: بذور الكزبرة - حبوب الخردل الأسود - حلبة مطحونة - حبة البركة السوداء - شطة بودرة
1.5 ملعقة كبيرة حلتيت
ملعقة كبيرة: كمون حب - فلفل أسود حب - سكر
طريقة التحضير
- نضع المانجو المقطعة في وعاء عميق ونضيف الملح والكركم ونقلب جيدا حتى تتغطى كل قطع المانجو بالملح والكركم، ثم نغلف الوعاء بالنايلون ونتركها جانبا لمدة 5 ساعات حتى ينزل الماء منها، نصفي القطع من الماء ونضعها على صينية مفروشة بمناديل المطبخ الورقية لامتصاص الماء منها ثم نتركها حتى تجف وتذبل مع الحفاظ على الطراوة مدة يومين في مكان متجدد الهواء.
- نضع مقلاة على نار متوسطة وتضيف بذور الشمر ونحمصها لمدة دقيقة ثم نفرغها في وعاء آخر.
- نكرر نفس العملية بالنسبة لبزور الكزبرة الجافة ونسكبها فوق بذور الشيا في نفس الوعاء ونكررها على كل من الكمون والفلفل الأسود وحبوب الخردل الأسود وحبة البركة والخردل الأصفر والحلبة المطحونة.
- ثم نخلط جميع هذه المكونات معا ثم نطحنها قليلاً ومن ثم نسكبها فوق المانجو المقطعة ونضيف الملح والسكر والحلتيت والشطة ونقلب جيدا.
- ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة ونضيف البابريكا وننتظر حتى يصبح الزيت دافئا ثم نسكب مقدار كوب منه فوق المانجو ونقلب جيدا حتى تتداخل جميع المكونات معاً .
- ثم نفرغ الخليط في برطمانات زجاجية ونضيف بقية الزيت والبابريكا حتى تنغمر القطع، ومن ثم نحكم إغلاق الغطاء ونحتفط بها في البراد.
تعليقات