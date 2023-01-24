مخلل المانجو

القاهرة - بوابة الوسط

مخلل المانجو وصفة مميزة من المطبخ الهندي تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة، لكن تحتاج إلى الدقة في تحضيرها.. تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2.5 كيلو غرام مانجو أخضر غير ناضجة مقطعة مكعبات كبيرة

2 كوب زيت نباتي

¾ كوب ملح الطعام العادي

½ كوب: بذور الشمر - ملح صخري

4 ملاعق كبيرة: كركم - حبوب الخردل الأصفر - بابريكا

2 ملعقة كبيرة: بذور الكزبرة - حبوب الخردل الأسود - حلبة مطحونة - حبة البركة السوداء - شطة بودرة

1.5 ملعقة كبيرة حلتيت

ملعقة كبيرة: كمون حب - فلفل أسود حب - سكر