بسكويت مالح بالبصل الأخضروصفة مميزة من المطبخ الكوري تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة سريعة التحضير لاتحتاج إلا لدقائق معدودة في إعدادها لذيذة وشهية جداً تعلميها معنا وفقا لموقع وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
200غرام دقيق
100غرام حليب
50 غرام زبدة مذابة غير مملحة
50 غرام بصل أخضر مقطع
25غرام سمسم
5 غرام خميرة فورية - ملح
10 غرام بيكينغ باودر
طريقة التحضير
- نضع الحليب والزبدة المذابة والملح في وعاء عميق ونمزج جيداً ثم نضيف الطحين والخميرة الفورية والبيكينغ باودر ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة ثم نضيف البصل الأخضر المقطع والسمسم ونعجن لمدة 5 دقائق حتى تتداخل جميع المكونات معاً ثم نغلف الوعاء بالنايلون ونتركه جانباً لمدة 30 دقيقة .
- بعد انقضاء الوقت المحدد نضع العجينة على ورق الزبدة ثم نغطيها بورقة زبدة أخرى ونضغط برفق باليد ثم نفرد العجينة بالشوبك على شكل مستطيل رقيق وكلما كان أرق كلما كان القوام النهائي هش أكثر عندها ننزع ورقة الزبدة العلوية ونقطع الحواف بقطاعة البطاطا المتعرجة لنحصل على شكل مستطيل منتظم الحواف ثم نقطع العجينة المفرودة إلى قطع مستطيلة متساوية بالقياس ونستخدم الشوكة لصنع ثقوب فيها ثم نصفها في صينية فرن مغلفة بورق الزبدة ومن ثم ندخل الصينية إلى الفرن لدرجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة نسكب في طبق التقديم .
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