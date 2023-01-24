بسكويت مالح بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت مالح بالبصل الأخضروصفة مميزة من المطبخ الكوري تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة سريعة التحضير لاتحتاج إلا لدقائق معدودة في إعدادها لذيذة وشهية جداً تعلميها معنا وفقا لموقع وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

200غرام دقيق

100غرام حليب

50 غرام زبدة مذابة غير مملحة

50 غرام بصل أخضر مقطع

25غرام سمسم

5 غرام خميرة فورية - ملح

10 غرام بيكينغ باودر