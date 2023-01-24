فطيرة كمثرى

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير حلوى شهية من الكمثرى لتعديها لعائلتك وتستمتعوا بمذاقها الشهي من صنع يديكي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- كيلو كمثرى مقطعة شرائح رفيعة بالطول

- كوب سكر أبيض

- عبوة باف باسترى مقسمة لقسمين ومفروده بشكل دائرى

- كيلو حليب ساخن

- 1/2 كوب زبدة أو سمن أو زيت (حسب الرغبة)

- كوب عين جمل محمص (حسب الرغبة)

- ملعقة صغيرة قرفة (حسب الرغبة).