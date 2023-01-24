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فطيرة كمثرى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 02:38 مساء
فطيرة كمثرى
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حلوى شهية من الكمثرى (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير حلوى شهية من الكمثرى لتعديها لعائلتك وتستمتعوا بمذاقها الشهي من صنع يديكي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
- كيلو كمثرى مقطعة شرائح رفيعة بالطول
- كوب سكر أبيض
- عبوة باف باسترى مقسمة لقسمين ومفروده بشكل دائرى
- كيلو حليب ساخن
- 1/2 كوب زبدة أو سمن أو زيت (حسب الرغبة)
- كوب عين جمل محمص (حسب الرغبة)
- ملعقة صغيرة قرفة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير
فى بولة نضع الكمثرى ونضيف رشة قرفة مطحونة وسكر ونتركهم 15 دقيقة.
ثم نصفى الكمثرى تماما ونحتفظ بالسائل الناتج عن الخليط.
في طاجن نضع طبقة من العجينة ونرص شرائح الكمثرى.
فى طنجرة أخرى نضيف الزبدة والسكر حتى تغلي تماما.
نضيف حليبا ساخنا وباقى سائل الكمثرى مع القرفة حتى يذوب السكر تماما ويكون كراميل ثم نضيف عين الجمل المحمص المفروم وصوص الكراميل.
ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف الساعة حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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