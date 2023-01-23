كسكسي ثمار البحر وصفة مميزة من المطبخ المغربي تحضر بطريقة سهلة وبسيطة، فتعرفي إلى الطريقة معنا وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
300 غرام جمبري منظف - بلح البحر - سمك فيليه مقطع شرحات - كاليماري مقطع - محار
كسكسي 500 غرام
2 فص ثوم مهروس
3 ملاعق كبيرة زبدة
¼ باقة كزبرة خضراء مفرومة للتزيين
½ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - بابريكا - شطة حارة - قرفة
2.5 كوب ماء مغلي
2 ملعقة كبيرة زبدة
½ ملعقة صغيرة : ملح - قرفة - كركم - كمون
طريقة التحضير
- نفرغ كيس الكسكسي في وعاء عميق، ثم نضيف الزبدة والملح والكمون والكركم والقرفة نقلب، ثم نضيف الماء المغلي ونحكم إغلاق الوعاء وننتظر حتى تمام النضوج.
- ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة في وعاء آخر على نار متوسطة ونضيف البصل المقطع والثوم المهروس، ثم نضيف الجمبري وسمك الفيليه وبلح البحر والمحار والكاليماري والملح والفلفل والبابريكا والقرفة والشطة، ونقلب جيدا ونترك ثمار البحر على النار لمدة 15دقيقة حتى تتحمر وتنضج.
- نسكب الكسكسي في طبق التقديم ونضيف فوقه ثمار البحر المحمرة ونزين بالكزبرة الخضراء ويصبح جاهزا للتقديم.
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