كسكسي ثمار البحر

القاهرة - بوابة الوسط

كسكسي ثمار البحر وصفة مميزة من المطبخ المغربي تحضر بطريقة سهلة وبسيطة، فتعرفي إلى الطريقة معنا وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

300 غرام جمبري منظف - بلح البحر - سمك فيليه مقطع شرحات - كاليماري مقطع - محار

كسكسي 500 غرام

2 فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة زبدة

¼ باقة كزبرة خضراء مفرومة للتزيين

½ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود - بابريكا - شطة حارة - قرفة

2.5 كوب ماء مغلي

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة : ملح - قرفة - كركم - كمون