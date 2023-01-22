محشي الكرنب في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الكرنب بالخلطة المصرية الشهية، وحضريه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي.

المكونات

ثمرة كرنب متوسطة مسلوقة نصف سلقة ومقطعة مربعات

3 أكواب أرز مصري

2 كوب طماطم مفرومة في الخلاط

2 مكعب مرقة دجاج أو لحمة

5 فصوص ثوم مفرومة

زيت أو سمنة (حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

حزمة شبت طازج مفروم

حزمة كزبرة طازجة مفرومة

كوب ونصف كوب مرقة دجاج أو لحم.