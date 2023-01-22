محشي الكرنب في خطوات بسيطة...

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الكرنب بالخلطة المصرية الشهية، وحضريه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي.
المكونات
ثمرة كرنب متوسطة مسلوقة نصف سلقة ومقطعة مربعات
3 أكواب أرز مصري
2 كوب طماطم مفرومة في الخلاط
2 مكعب مرقة دجاج أو لحمة
5 فصوص ثوم مفرومة
زيت أو سمنة (حسب الرغبة)
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
حزمة شبت طازج مفروم
حزمة كزبرة طازجة مفرومة
كوب ونصف كوب مرقة دجاج أو لحم.
طريقة التحضير
- يقلى البصل في الزيت أو السمن في مقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف الثوم المفروم للبصل ويقلب لمدة دقيقة ثم يضاف 2 مكعب مرقة الدجاج أو اللحم.
- يضاف عصير الطماطم ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكمون ويترك على النار ليتسبك.
- يغسل الأرز ويصفى جيدا من الماء ويضاف على الطماطم بعد تسبيكها، ويقلى الأرز قليلا على النار مع الخلطة، ثم يضاف الشبت والكزبرة المفرومة.
- يجهز قدر متوسط ويوضع في القعر ورق قصدير وتقطع الورقة بالسكينة من جانب العرق طوليًا من أول الورقة لنهايتها من الجانبين، لنحصل على ورقتين كان يفصلهما العرق ويمكن استخدام مقص المطبخ بدل السكين.
- توضع الورقة على الطاولة، بحيث تكون ناحية الورقة الناعمة (الملساء) في الخارج والعروق في الداخل وتكون العروق عرضية ثم توضع عليها الحشو.
- تحشى الورقة وتلف بإحكام مع الضغط الخفيف لإخراج سائل الحشو منها، ثم تلف الورقة من دون لف الجوانب، ويجب أن يكون اللف باتجاه العروق.
- يرص الكرنب في القدر السابق تحضيره فوق بعضه.
- يضاف المرق فوق محشي الكرنب حتى تغطيته ثم يوضع على النار وبعد 10 دقائق، تخفف النار إلى أن ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
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