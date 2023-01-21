«مافن» صحي قليل السعرات الحرارية...

«المافن» من الكيك السهل التحضير وممكن التنويع فيه، وسنقدم اليوم «مافن الموز والشوفان»، هو حلو صحي قليل السعرات الحرارية.
تعرفي على طريقة تحضير هذا «المافن» الصحي قليل السعرات الحرارية معنا، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب من الحليب الزبادي
موزتان مقشرتان
كوبان من الشوفان
ربع كوب سكر بني
٢ بيضة
ملعقة ونصف صغيرة من بيكنغ باودر
نصف معلقة بيكنغ صودا
نصف كوب من قطع الشوكولاتة.
طريقة تحضير
- نحمي الفرن على درجة حرارة 400 ليسخن جيدا لحين تجميع المكونات.
- نحضر صينية «المافن» بدهنها بالزيت قليلا أو بوضع القوالب الورقية المخصصة على كل واحدة من الفتحات.
- نضع جميع المقادير في محضر الطعام، ولكن ماعدا الشوكولاتة، وتخلط مع بعضها حتى تتجانس وتصبح كريمية، ثم نضيف نصف كمية قطع الشوكولاتة يدويا ونقلب باليد.
- توضع صينية «المافن» في الفرن لمدة 15 الى 20 دقيقة.
- يمكن اختبار نضجها بوضع عود أسنان داخلها إذا خرجت نظيفة فهذا يعني أنها نضجت ثم نخرحها من الفرن وتترك لتبرد قبل التناول.
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