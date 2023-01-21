«مافن» صحي قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

«المافن» من الكيك السهل التحضير وممكن التنويع فيه، وسنقدم اليوم «مافن الموز والشوفان»، هو حلو صحي قليل السعرات الحرارية.

تعرفي على طريقة تحضير هذا «المافن» الصحي قليل السعرات الحرارية معنا، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب من الحليب الزبادي

موزتان مقشرتان

كوبان من الشوفان

ربع كوب سكر بني

٢ بيضة

ملعقة ونصف صغيرة من بيكنغ باودر

نصف معلقة بيكنغ صودا

نصف كوب من قطع الشوكولاتة.