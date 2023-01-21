سلطة التونة بالخس هي سلطة شهية ومغذية وصحية، فتعرفي على طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
خمس أوراق من الخس مفرومة فرما خشنا
2 حبة طماطم متوسطة الحجم ومفرومة فرما متوسطا
بصلة حمراء مقطعة إلى جوانح رقيقة جدا.
خيار مقطع إلى قطع صغيرة
فلفل أخضر مقطع إلى قطع صغيرة
نص كأس من الزيتون
2 ملعقة صغيرة أوريجانو
2 علبة تونة قطع مصفاة
ربع كأس زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
4 ملاعق كبيرة ليمون
6 ملاعق كبيرة خل أبيض.
طريقة التحضير
- في وعاء كبيرة نخلط الخس والبندورة والبصلة والخيار والفيلفلة والزيتون ثم نضيف التونة ونقلب.
- في وعاء آخر نخلط الخل مع الليمون والزيت الزيتون ونتبله بالملح ونضيفه إلى وعاء التونة ويصبح الطبق جاهزا للتقديم.
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