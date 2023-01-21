سلطة التونة بالخس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة التونة بالخس هي سلطة شهية ومغذية وصحية، فتعرفي على طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

خمس أوراق من الخس مفرومة فرما خشنا

2 حبة طماطم متوسطة الحجم ومفرومة فرما متوسطا

بصلة حمراء مقطعة إلى جوانح رقيقة جدا.

خيار مقطع إلى قطع صغيرة

فلفل أخضر مقطع إلى قطع صغيرة

نص كأس من الزيتون

2 ملعقة صغيرة أوريجانو

2 علبة تونة قطع مصفاة

ربع كأس زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة ليمون

6 ملاعق كبيرة خل أبيض.